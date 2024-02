Oscar Murguía Torres se registró como candidato a la Presidencia Municipal de Zapotlán el Grande por la Coalición Fuerza y Corazón, en un acto en el que estuvo acompañado por los miembros de su equipo de regidores, así como por diversos líderes políticos y sociales.

En su discurso, Murguía agradeció a quienes lo respaldaron en su registro y subrayó que su candidatura busca establecer un gobierno receptivo que aborde los problemas acumulados en Zapotlán el Grande a raíz de las administraciones deficientes de los últimos años.

"Estamos listos para devolverle a Zapotlán el Grande un buen gobierno, un gobierno que escuche a la gente, un gobierno que cumpla la palabra empeñada", aseguró el candidato por la coalición Fuerza y Corazón.

Óscar Murguía agregó que "hoy no solo nos registramos para contender por la presidencia municipal, sino que cerramos el compromiso de ser el proyecto político de la gente y no de los intereses personales, porque en Zapotlán ya nos cansamos del cuento de que ahora sí nos van a cumplir".

El candidato resaltó la calidad de los miembros de su equipo de regidores, subrayando que son personas bien preparadas, con un sólido compromiso social, que están dedicados a buscar lo mejor para el municipio.

"Pudimos integrar una muy buena planilla, con liderazgos que no tienen cola que les pisen, por eso vamos a recuperar la confianza de las personas y vamos a trabajar sin descanso hasta lograr llevar la voz de la gente al gobierno municipal", puntualizó Óscar Murguía.

Finalmente, señaló que el proyecto que ha desarrollado junto con la comunidad representa una alternativa para romper con el status quo y no continuar con las mismas prácticas.

"Lo malo ya todas y todos lo conocemos, no importa que sea guinda o naranja, lo malo es que no sean capaces de escuchar y dar resultados. Así que nuestra campaña será de mucha calle y de cercanía con la gente, porque somos más los que queremos un cambio. Aquí no vale más "malo por conocido”, ¡En Zapotlán, queremos lo bueno", sentenció Óscar Murguía.

