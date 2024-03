La candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición PRI - PAN - PRD “Fuerza y Corazón por Jalisco”, Laura Haro, presentó su agenda en materia medioambiental.

La candidata fue acompañada por el ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez y por Magdalena Ruiz, ex secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial durante la gestión del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval.

Haro criticó algunas acciones de la actual administración estatal como el manejo de la gestión de residuos, los incendios forestales registrados en Jalisco durante 2023 que consumieron casi 200 mil hectáreas, el desabasto y contaminación del agua en el estado, entre otros puntos.

“Vamos a convertir en áreas naturales protegidas las siguientes: la zona del águila real en el cañón de Bolaños, el volcán de Tequila, la sierra de Chapala para completar el anillo de protección, Altos de Jalisco con los límites interestatales con Guanajuato y Aguascalientes, la sierra del Cuale”.

“Blindar el bosque La Primavera y aumentar su protección. En el tema del bosque del Nixticuil y el Diente, vamos a interconectarlo con las áreas protegidas del Río Santiago y el Verde”, dijo la candidata emanada del PRI Jalisco.

EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

Otra de sus propuestas, es la creación de más parques lineales y 3 nuevos bosques urbanos en la zona de El Ahogado, Miravalle y Chulavista.

La diputada federal con licencia, también va por la creación de una Comisión Estatal Forestal adscrita a Semadet para la atención de bosques en el estado y un Instituto Jalisciense de Planeación Urbana, para apoyar a los municipios del interior del estado en cuanto a ordenamiento territorial.

Laura Haro explicó, que se requiere destinar más recursos a la Secretaría de Gestión Integral del Agua para reforzar el saneamiento del Río Santiago, mejorar la red de colectores pluviales para separar el agua de lluvia de las residuales, así como apoyar a la población con equipos y tecnología para el ahorro del agua.

En materia de gestión de residuos, afirmó que la estrategia principal será fomentar la separación de residuos, generar menos basura por la ciudadanía y uso de tecnología, para aprovechar al máximo los rellenos sanitarios y dejar de lado basureros al aire libre contaminantes y que no cumplen con la ley.

EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

MV