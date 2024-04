La Universidad de Guadalajara (UdeG) es un modelo a seguir en todo el país consideró el candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez.

“Lo he dicho y no por estar aquí, lo he dicho en la Ibero, en el ITAM, el modelo de universidad que necesitamos para el país es el la Universidad de Guadalajara. Que bueno que el rector presuma que aquí hay 80 mil estudiantes de alta marginación y de altos niveles de pobreza que están en esta universidad, pero que tristeza que en todo el país sumado entero haya 300 mil, que vergüenza no puede ser que este logro sea de esta magnitud”, comentó durante su discurso realizado en el Centro Universitario de Guadalajara de la UdeG ante la presencia del rector, Ricardo Villanueva.

El candidato destacó el acuerdo alcanzado entre el rector de la UdeG y el gobernador para garantizar un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara.

“Hay que hacer lo mismo a nivel federal y claro con todas las universidades”, añadió.

Al hablar de educación Álvarez Máynez dijo que también es urgente arreglar las escuelas de educación pública de nivel básica ya que más de la mitad de las escuelas del país tienen más de 30 años de construidas, muchas no tienen agua potable, computadoras e Internet.

“Cómo creen que vamos a enseñar en un México distinto si nuestros niños estudian en ese tipo de escuelas”, comentó.

Aseguró que de llegar a la presidencia metería a más de un millón de jóvenes a la universidad.

En materia de seguridad el candidato a la Presidencia de México propuso utilizar la Inteligencia Artificial para combatir la inseguridad.

Aseguró que también se requiere sistematizar la información con este tipo de herramientas tecnológicas para que los delitos sean previsibles.

Álvarez Máynez también se pronunció sobre la invasión a la Embajada de México en Ecuador.

“Fue un acto imperdonable, trasgresor del orden jurídico internacional, transgrede la Convención de Viena”.

Finalmente propuso otorgar al Embajador de México en Ecuador la medalla Belisario Domínguez por la defensa de la soberanía de la embajada.

También habló sobre los señalamientos de acoso que le han realizado en redes sociales y se comprometió a renunciar a su postulación y a la política de por vida si se le prueba que incurrió en acoso sexual en contra de una mujer de Sonora.

