Xóchitl llegó al segundo debate en la peor posición imaginable. Después de dos meses de campaña la encuesta de El Financiero reveló que no había cerrado un solo punto la distancia con Claudia Sheinbaum. La candidata de Morena cayo dos puntos… y ella también. Allá en el fondo el candidato Máynez subió un punto, pasó de 7 a 8 por ciento: Spotify aún no ha obrado el milagro. Donde Gálvez subió, y mucho, fue en las personas que tienen una mala imagen de ella, y eso es una pésima noticia para su candidatura.

Como el boxeador que llega al último tercio de la pelea sabiendo que ha perdido todos los rounds anteriores, Xóchitl salió al debate a jugarse la vida. No sólo necesitaba ganar el round, pues eso no cambiaría la historia de la pelea, tenía que hacer que su adversaria tocara la lona, que besara el suelo, para buscar el nocaut en el último episodio. Cualquier otro resultado no servía para nada.

Gálvez salió tirando golpes volados. Los primeros eran tan predecibles que Sheinbaum sólo tenía que irse al rincón para evitarlos. Se lanzó con la volada, la ya famosa camiseta con la Santa Muerte tratando de vincular a Morena con el narco y el golpe no pegó. El primero que logró colocar fue en el intercambio en que logó meter a Sheinbaum en su juego con el tema de los paraísos fiscales y, sobre todo, administró mucho mejor el tiempo. En el segundo y tercer segmento Xóchitl logró meter a Claudia en problemas. Se vio más ágil y de nuevo metió a la candidata de Morena en su terreno, los golpes por momentos la molestaron, pero muy lejos estuvieron de hacerla tambalear.

Para el cuarto segmento la pelea se volvió predecible. No había ritmo. Incluso la mayor coherencia del discurso del candidato Máynez, el candidato de MC, hicieron ver a Xóchitl mucho menos segura. Claudia Sheinbaum dejó de preocuparse por los golpes repetitivos poco efectivos y se dedicó a agradar a su mánager, el Presidente López Obrador. La pelea terminó como función sabatina, con golpes volados e inseguros de una desesperada Xóchitl que lanzó apodos a diestra y siniestra: mentirosa, mentirosa serial, narcocandidata. Ninguno logró el objetivo de que la candidata oficial besara el suelo.

Aunque sin duda mejoró el desempeño la de la candidata del Frente, se vio mucho mejor preparada, el debate no logró el objetivo de cambiar el rumbo y la narrativa de la elección. Eso significa que la elección se acabó para Xóchitl Gálvez: No, siempre puede pasar algo. Sin embargo, si en dos meses no se movió la elección, la pregunta es si el debate sirvió para mover las tendencias, para que esos que tienen una mala imagen de la candidata del Frente la mejoren. Me temo que no.