El candidato a la presidencia municipal de Zapopan por Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie, culminó su campaña rumbo a la reelección en la Plaza de las Américas, en el corazón del municipio.

El candidato emecista que busca la reelección en el municipio, aseguró que van por un triunfo holgado y con gran diferencia sobre sus competidores, por lo que busca cuidar la llamada Ciudad de las Niñas y los Niños.

“Vamos a ganar por goleada, ya lo hicimos una vez, ¿por qué no lo vamos a hacer dos veces? Sabemos cómo hacerlo. En esta elección estamos listos y decididos para cuidar el legado más grande en Zapopan que es la Ciudad de las Niñas y de los Niños. Este proyecto que aquí nació, echó raíces, es único en Jalisco, México y Latinoamérica, por eso debemos sentirnos orgullosos”.

“Zapopan ya no es sólo Zapopan. Zapopan ya es de las niñas y de los niños. La Ciudad de las niñas y los niños no pertenece a un gobierno, ni a un alcalde y mucho menos a un partido político. Por eso yo los invito a cuidarla, a defender nuestra casa y ponerle un alto a quienes quieren destruirla. Porque todo lo que toca Morena, lo destruye. Tenemos que salir a votar para dejarle claro a Morena y su candidato que aquí no hay lugar para improvisados, flojos y mediocres”, dijo el aspirante emecista.

Agradeció a la ciudadanía que los acompañará a la defensa del voto el próximo 2 de junio y reiteró que su voz será fundamental para llevar a Zapopan a otro nivel.

Frangie agradeció también a los integrantes de su campaña por no caer en provocaciones de los partidos rivales y que deben seguir trabajando en equipo para ganar la elección del domingo.

“No caer en el juego sucio de Morena y de su candidato. Aquí estamos jugando limpio y con la frente en alto y soy un convencido de que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos y estoy seguro que en Zapopan tenemos el mejor equipo para ganar el campeonato”.

En el evento, al que asistieron 10 mil personas, estuvieron presentes candidaturas emecistas destacadas como las aspirantes a las diputaciones locales por los distritos 4, 6 y 10, Alejandra Giadans, Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña respectivamente; aspirantes a diputaciones federales, al Senado de la República, así como Verónica Delgadillo, candidata a la alcaldía de Guadalajara.

Gaby Cárdenas, Mirza Flores, candidata al Senado, Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y Clemente Castañeda, senador por Jalisco, respaldaron a Frangie en su mensaje y su trabajo hecho durante su administración.

Pablo Lemus envió un video en el cual respaldó al candidato Juan José Frangie, esperando que ganen por buen margen la alcaldía de Zapopan.

