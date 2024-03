“La audiencia se va a dar cuenta de todas las propuestas que tenemos para que la gente viva mejor”, sostuvo Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura por parte de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, de cara al primer debate que sostendrán las y el aspirante al Gobierno del Estado.

La aspirante de la coalición Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos confía en que la ciudadanía atienda esta actividad que se llevará a cabo en las instalaciones del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y que moderarán Mayra Alicia Carrillo Morando y Agustín Ramírez Góngora.

“Nosotros tenemos propuestas. En el tema de los derechos humanos estoy segura de que todos queremos entrarle, porque queremos proteger la dignidad de todos los jaliscienses. […] Voy muy tranquila porque no tengo nada que se me pueda señalar, pero habrá otros personajes que no van tan limpios”, aseguró Claudia Delgadillo al explicar que se abordará el tema de derechos humanos, así como gobernabilidad y seguridad.

Cabe señalar que Claudia Delgadillo pospuso la sesión de presentación de su plataforma y propuestas, que estaba programada para llevarse a cabo el pasado martes, ya que se vivían momentos de tensión social en todo el estado, luego de la desaparición del periodista Jaime Barrera quien, afortunadamente dijo Delgadillo, ahora está en su casa y con bien.

De cara al primer debate Claudia Delgadillo se dice lista, y asegura que presentará sus propuestas para clarificar cómo es que el Tren de la Transformación llegará a Jalisco.

El primer debate se realizará el próximo domingo 17 de marzo a partir de las 10:00 horas.

