El alcalde de Zapotlanejo acepta acudir a curso de Igualdad Sustantiva

Luego de que el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, protagonizara un video en el que golpea a una mujer, señaló que, de ser necesario, acudirá a los cursos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

"Lo que tengo que hacer es guardar la calma y hacer una reflexión profunda de lo que he hecho en mis tres administraciones en las que nunca había tenido problemas con nadie"

La Secretaría informó que de su parte todo lo que podrían hacer es dar recomendaciones e invitarlo a acudir al Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas (CECOVIM), como lo anunciaron en su cuenta de Twitter.

Esto después de que se viralizará un video de una riña callejera el 25 de diciembre donde se observa que su hijo, Daniel, golpea a un vecino a quien, previamente, se le pidió dejar de aventar cohetones. Después, según justificó el alcalde, para ayudar a su hijo -mayor de edad- dio un "empujón" a la mujer.

Álvarez agregó que, al momento, no han procedido con alguna denuncia aunque no lo descartó. A su vez señaló que no sabe si él fue denunciado por la víctima.

Además, manifestó que de volver a suceder otro altercado parecido se lo pensaría dos veces, pues aunque acepta que cometió un error, "hay un riesgo para un padre (defender) que a su hijo lo estén tratando de matar a patadas y que no tenga importancia. Son más importante otras cosas".

También se disculpó públicamente durante un programa de televisión con la mujer implicada.

"Yo estoy tranquilo. Hay mucho ruido en las redes, parece un linchamiento político. Hay páginas y perfiles muy "habilidosos" para manejar la información y ante esas cosas yo lo que tengo que hacer es guardar la calma y hacer una reflexión profunda de lo que he hecho en mis tres administraciones en las que nunca había tenido problemas con nadie".

Indicó, además, que las descalificaciones pueden provenir de "gente muy resentida" que puede estar "buscando la forma de perjudicarme lo más que se pueda", ya que en su último periodo ganó con mucha ventaja.

Sin embargo, resaltó que enfrentará las situaciones que se presenten y dará la cara a medios serios para exponer sus motivos.

"La vida de un ser humano vale más que cualquier situación", finalizó.

Por su parte, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres manifestó su indignación por la forma en que el edil pretendió resolver la riña.

Ante ello, exigieron a la Fiscalía del Estado que se inicien las investigaciones correspondientes contra el alcalde; también llamaron a que el Congreso de Jalisco inicie los procedimientos necesarios para el juicio político correspondiente y, por último, pidieron que el gobernador Enrique Alfaro emita un pronunciamiento enérgico contra la violencia y que actúe en consecuencia.

JM