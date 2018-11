El Salme lanza campaña navideña en pro de la salud mental

La directora del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), Lorena Genoveva Hernández Muñoz, informó que se lanzó la campaña "Navidad en armonía, comparte emociones positivas", para promover el equilibrio emocional y hábitos de vida saludables en la temporada navideña.

Apuntó que el propósito es difundir entre la población recomendaciones para vivir una Navidad con salud física y mental, al tiempo de ponderar tradiciones familiares, evitar los excesos, fortalecer los lazos sociales y familiares, planear compras con anticipación y hacer algún voluntariado, entre otras.

Dijo que otro de los ejes centrales de la campaña es desmitificar la existencia de la depresión navideña y el supuesto aumento del fenómeno suicida mediante información que permita a la población distinguir entre la nostalgia, la tristeza pasajera y la depresión como un trastorno del estado de ánimo.

"La depresión navideña en realidad no existe, si ustedes lo buscan en la literatura no existe con ese término, no existen referencias científicas de la depresión navideña", dijo.

En cuanto al suicidio, comentó que "jamás hemos tenido números altos en diciembre, realmente en los últimos 10 o 12 años, no tenemos un mes en las estadísticas que sea el que tenga más suicidios".

Uno de los ejes centrales es desmitificar la existencia de la depresión navideña, para que la población distinga entre la nostalgia, la tristeza pasajera y la depresión como un trastorno del estado de ánimo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

"Lo que buscamos es que la gente tenga estos lazos más fortalecidos, buscando que tengan más relaciones interpersonales que les brinden seguridad y afecto; la depresión, a diferencia de la tristeza, es un estado de ánimo más permanente, donde al menos la persona debe permanecer entre 15 días y un mes con un estado de ánimo bajo", apuntó.

Comentó que en caso de alguna crisis o emergencia está a disposición de la población el Servicio de Intervención Crisis a través de la línea telefónica 911, así como 0133 38 33 38 38 y en el interior del estado 01 800 227 4747 en servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

A su vez, el subdirector de Atención Médica de Salme, Álvaro Ruíz del Toro, expresó que como parte de la campaña se realizarán actividades en todo el estado a través de las 888 unidades de salud de primer nivel y las 28 unidades de la Red Estatal de Servicios de Salud Mental que tiene la dependencia.

"Aprovechamos la reciente incorporación de las estructuras municipales en todo el estado, por lo que esta campaña se trabaja junto con los 125 municipios de Jalisco, así como las unidades que conforman la Secretaría de Salud", indicó.

Mencionó que a través del área de Promoción y Prevención "le estamos haciendo llegar a todas estos municipios y unidades material de la campaña como trípticos, cárteles y tótems".

"Se van a realizar celebraciones mediante posadas con los usuarios, talleres y foros en los que se difundirán las nueve recomendaciones para pasar una navidad en armonía y compartiendo emociones positivas".

Recomendó para vivir una Navidad con salud física y mental: recuperar el valor de la navidad y las tradiciones familiares; celebrar responsablemente y evitar el exceso; estado físico y mental saludable; y conocer la diferencia entre la tristeza pasajera y la depresión.

"Además de fortalecer los lazos sociales y familiares; dar sentido de la navidad y voluntariado; regálate tiempo; planea tus compras con anticipación; y una visita o una llamada es más significativa que un obsequio caro", finalizó.

OF