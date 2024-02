El PRI Jalisco pide más seguridad en campañas

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Padilla Cruz, considera que está en riesgo el proceso electoral 2024, en el que los jaliscienses votarán para renovar la Presidencia de la República, la gubernatura, las alcaldías de los 125 municipios y los congresos federal y local. Advierte que en dos recorridos por el Estado lo han comprobado y, además, cuentan con los testimonios de su propia militancia. Sin embargo, reitera su reclamo porque ya han advertido este peligro al Gobierno del Estado y a pesar de sus llamados, no se ha tomado ninguna medida.

“Hemos sido muy claros y se lo dijimos de frente al Secretario General de Gobierno: que tenía que poner atención antes de sucedieran tragedias como la que ocurrió hace unos días (1 de febrero), cuando asesinaron a un candidato del Partido Verde, Jaime Vera. Nosotros pedimos antes de que eso pasara, que se establecieran protocolos, que hubiera una mesa de coordinación y diálogo entre partidos, órganos electorales y autoridades. También pedimos que se reforzara la presencia de fuerza pública ahí donde el crimen acecha”, detalla el dirigente partidista en entrevista sobre el tema.

Antonio Padilla reitera que la solicitud fue totalmente específica: “Que se estableciera un mapa de riesgos para que pudiéramos, no solamente los partidos, sino también la ciudadanía en general, saber cómo está el Estado y cómo poder transitar en esta situación. A su vez, que nuestros candidatos tuvieran mayores elementos para hacer su trabajo: llamar al voto. Y adicionalmente, que a esos candidatos que están en zonas de mayor riesgo les pudieran brindar seguridad ya, antes de recibir amenazas o que sufrieran algún atentado”.

El dirigente priista insiste en la reacción que han tenido a sus solicitudes: “De parte de las autoridades estatales no ha habido respuesta. Primero hubo omisión y desatención; después hubo reclamos, pero seguimos igual. No están atendiendo el tema. Esta elección es la más importante de la historia de México pero también se puede convertir en la más violenta y ya lo estamos viendo a nivel federal, porque están sucediendo las cosas. Ya en Jalisco nos pasó y si el Gobierno sigue así, no sabemos cuántos más pueden sufrir una situación compleja o lamentable”.

Añade: “De parte de ellos (el Gobierno estatal) para con nosotros, no ha habido nada en concreto. Tuvimos una primera reunión en la que se hicieron los planteamientos pero posteriormente no hubo ningún seguimiento y seguimos en las mismas”.

—¿Están en riesgo las elecciones de 2024 debido a la inseguridad, la violencia, la presencia del crimen organizado?

Pienso que sí, porque lo que hemos vivido en recorridos por el Estado (porque somos el único partido que ha recorrido dos veces prácticamente todo el Estado), y por lo que nos comparten nuestros dirigentes y compañeros de partido.