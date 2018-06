El IEPC dará tendencia electoral para Gobernador a las 23 horas del domingo

La tendencia en la votación para la gubernatura se dará a conocer el domingo primero de julio alrededor de las once de la noche, con los resultados que arrojen el conteo rápido que realizará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC), informó Guillermo Alcaraz Cross, presidente del organismo, explicó que para ejecutar este conteo se tomarán como muestra 467 casillas incluidas en el ejercicio estadístico

“Habrá un comité que estará valorando cuando la tendencia se estabilice, entonces me lo harán saber y yo saldré a informar cual es la tendencia, se calcula que esto será alrededor de las 23 horas”, explicó. Detalló que los integrantes del comité encargado del conteo son expertos en matemáticas y estadísticas.

Sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Alcaraz Cross comentó que esperan los primeros resultados estén disponibles entre ocho y nueve de la noche del próximo domingo y reconoció que como sucederá con el PREP del Instituto Nacional Electoral (INE) el 100% del avance de resultados se tendrá hasta el lunes dos de julio.

“En el PREP tú no puedes hablar de resultados porque al final son resultados parciales que se van construyendo a partir de cada casilla que va alimentando. Entonces podríamos hablar de porcentajes de avance, en qué momento tendremos la cifra muy cercana al cien yo creo que en la madrugada del dos de julio”, precisó.

Alcaraz Cross atribuyó la posibilidad de que se amplíen los tiempos del PREP a que se tendrán que escrutar y computar seis diferentes votaciones, en forma simultánea lo que hará el proceso más laborioso.

El funcionario electoral dijo que no debe generar ninguna suspicacia que el 100% del PREP se alcance en la madrugada del lunes dos de julio, recordó que en elecciones anteriores ya ha sucedido que el conteo se extiende hasta el día siguiente de la elección.

El IEPC ha realizado cinco simulacros sobre el funcionamiento del PREP y antes de la elección habrá dos más.

En la elección federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a la media noche del dos de julio el PREP tendrá 12% de avance, a las tres de la madrugada 55%; a las seis horas proyectan tener registro de 67% y para las ocho de la mañana el 82%. El 100% se alcanzaría a las 20 horas del lunes.

Analizan alternativa de voto para zona wixárika

Ante la negativa de comunidades wixárikas para permitir la instalación de casillas el próximo primero de julio, como protesta por los conflictos territoriales que tiene con pobladores de Nayarit, autoridades electorales analizan alternativas para que las personas que sí quieran votar puedan hacerlo. Guillermo Alcaraz Cross, titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), informó que podrían acordar instalar casillas extraordinarias en secciones aledañas al área en conflicto para que quienes decidan ejercer su derecho a votar lo hagan, aunque tendrían que trasladarse.

“Más que preocuparnos que no se instalen las casillas, es el efecto que eso produce. No es un tema de que vamos a romper con una tradición que dice que siempre hemos instalado el cien por ciento, sino la limitación que los propios wixárikas se auto imponen para no salir a votar esos sería lo lamentable, que 7,300 personas estén sin la posibilidad de decidir sobre un representante”, explicó el funcionario electoral.

Alcaraz Cross dijo que si los líderes de las comunidades ceden aún podrían dar una “capacitación exprés” a los funcionarios que conformarían las mesas directivas. En total son 13 las casillas que no se instalarían en la zona norte del estado. Los puntos en conflicto se encuentran en San Sebastián Teponahuaxtlán municipio de Mezquitic y San Andrés Cohamiata en Tuxpan de Bolaños.

NM