Verónica Delgadillo planificará políticas junto a arquitectos

Con el fin de fortalecer su plan de Gobierno en materia de vivienda, desarrollo urbano y aprovechamiento del espacio público, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, se reunió con algunos de los arquitectos más prestigiados de la ciudad.

“Hoy vengo a escuchar, vengo con toda la disposición de aprender y escuchar para que tracemos la mejor ruta por Guadalajara”, expresó Verónica Delgadillo ante decenas de arquitectos que integran el proyecto ForA Arquitectura, espacio donde participan especialistas cuya obra fue reconocida con el premio Emerging Voices, otorgado por The Architectural League of New York.

La abanderada emecista explicó que a partir de la reunión se buscará delinear acciones para mejorar el patrimonio arquitectónico de la ciudad y posicionar a Guadalajara como “punta de lanza de la arquitectura mexicana”.

En la charla, los expertos propusieron y pidieron acciones para recuperar el espacio público, reglas claras para el desarrollo de vivienda, obras públicas cercanas a los tapatíos y recuperación de edificios históricos.