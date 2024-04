Este lunes 8 de abril, cientos de tapatíos se preparan para el eclipse solar que en cuestión de horas oscurecerá a medias a Guadalajara. Es un fenómeno que no se vive en nuestras tierras desde hace 33 años.

En el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM), decenas de personas se congregaron para vivir el evento, formadas en una fila que abarcaba toda la cuadra, aún desde antes de que el Instituto abriera.

Al respecto, el Dr. Simon Kemp, del departamento de Física de la Universidad de Guadalajara, se dijo emocionado por la inminencia del fenómeno, y aún más por la participación de los tapatíos, considerando que es un lunes de regreso a clases.

"Tenemos un buen clima. Como a las 12:10, podemos esperar un sol totalmente eclipsado. Es decir, no va a estar como en Mazatlán, pero aquí en Guadalajara el hecho de que sea parcial nos permitirá a nosotros hacer estudios distintos. El cielo está muy brillante, es muy azul. En Mazatlán ahora está nublado", dijo el doctor.

En Guadalajara, el eclipse solar será parcial, y una duda persistente en los tapatíos es que si se hará de noche, del mismo modo que ocurrió hace tres décadas. Al doctor se le hizo la pregunta de si caerá la noche sobre la ciudad.

"Yo creo que no. Se va a tapar el 90% del sol, es como si una gran nube gorda estuviera tapándolo. Como un día nublado. Es gradual: empezará a las 10:50 y terminará a las 12:10. En realidad 90% de oscuridad es poco, no veremos una baja en intensidad de luz. Ese 10% de sol restante es muy brillante. Por eso enfatizamos la seguridad de no mirarlo directamente y de usar los métodos adecuados", explicó.

Las instalaciones del IAM estarán abiertas a todo el público que desee contemplar el eclipse de modo seguro e informado. Su totalidad será a las 12:09 del mediodía, cuando el sol sea oscurecido por la luna en un 90.6%, según los datos de la UdeG.

