Con actividades especiales y sitios preparados con aparatos diseñados para su apreciación, Guadalajara está lista para el eclipse solar que oscurecerá a la ciudad el lunes 8 de abril.

Se trata de un fenómeno que no volverá a repetirse en nuestro estado hasta dentro de 28 años, el 30 de marzo del 2052, el cual será visible en toda América del Norte, pues atravesará el continente por completo.

El eclipse iniciará a las 10:50 horas en Guadalajara y alcanzará su punto máximo a las 12:09 horas, mientras que la alineación astronómica terminará a las 13:32.

Si bien en Jalisco el eclipse solar será parcial, es decir, no se oscurecerá por completo como en Mazatlán, donde será total, sí habrá un cambio significativo en la luz del día, por lo que será un evento único para la ciudad.

Oscurecerá de día en Guadalajara

Desde el 11 de julio de 1991 no ocurriría un eclipse total visible para nuestro país como el que habrá este lunes, que oscurecerá gran parte del norte de México. En el caso de la Perla Tapatía, el porcentaje de oscuridad será del 90.6%, de acuerdo con la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Esto indica que, si bien la penumbra no será total, sí podemos esperar un cambio significativo en la luz del día.

Según datos de la UdeG, el lugar de Jalisco donde más oscurecerá será en el municipio de Huejuquilla, el cual es el más ubicado al norte del Estado, enclavado en la Sierra Madre Occidental, justo debajo de Zacatecas. Huejuquilla está a casi 7 horas de distancia de Guadalajara por carretera y su oscuridad alcanzará el 97.1%.

Los otros municipios con mayor oscuridad por el eclipse serán Cabo Corrientes (96.3%), Puerto Vallarta (95.6%), Bolaños (94.7%) y Talpa de Allende (94%).

El mejor lugar para contemplar el “gran eclipse mexicano” será en Mazatlán, Sinaloa, donde la noche caerá de pronto sobre el mediodía del mar.

Alistan observatorios

Diversos sitios en Guadalajara tienen listos observatorios y actividades didácticas y culturales para apreciar el eclipse en la ciudad, algunos con costos, otros gratuitos.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) organizó actividades para el público en general en su sede ubicada en Avenida Vallarta 2602, Colonia Arcos Vallarta, con una observación desde sus jardines con telescopios adaptados, proyectores y transmisión de la señal del eclipse total a partir de las 10:00 horas.

Por su parte, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) convocó a una jornada de observación en la explanada del Módulo Y, con los tres métodos seguros de observación, mientras que en su Módulo Z habrá una proyección vía streaming.

El Zoológico Guadalajara tendrá una peculiar experiencia con exploración de las fases del eclipse solar, al tiempo que se observarán las reacciones de algunos animales desde las 09:00 hasta las 14:00 horas. Habrá especialistas que guiarán a los visitantes a través de las fases del eclipse, con un acceso de 200 pesos por persona

Mientras que el Planetario Lunaria, a partir de las 10:00 horas, tendrá actividades para toda la familia, con un picnic bajo el eclipse y un itinerario que incluye armado de caja para ver el fenómeno, observación con telescopios, gafas solares, indirecta y relato de mitos y leyendas.

Evita ver directamente al eclipse

La Secretaría de Salud Jalisco llamó a los tapatíos a apreciar el eclipse con responsabilidad y seguridad, pues mirar directamente al sol, incluso por un corto tiempo, la luz intensa puede dañar la retina y causar una quemadura conocida como retinopatía solar.

Es un daño fotoquímico en la retina provocado por la observación directa al sol o indirecta a través de telescopios sin protección adecuada, que puede ocasionar daños como la ceguera. Bastan 90 segundos para afectar la retina.

Los síntomas son varios como disminución de la visión, percepción alterada o distorsionada de objetos, sensibilidad ante la luz, alteración en la percepción de los colores, dolor de cabeza, entre otros.

La SJJ pidió a la población que, en caso de presentar malestar, acudir a la unidad médica más cercana para una valoración, además emitió las siguientes recomendaciones:

No mirar directamente el sol; verlo con protección para soldar del No. 14 y gafas con certificación ISO-12312-2:2015; si utilizan binoculares y telescopios, contar con filtros adecuados previamente colocados en dichos dispositivos; no observar a través de placas RX, negativos de rollos fotográficos, CDs o lentes solares convencionales, tampoco en el reflejo del agua; supervisar a menores para que no miren directamente el sol.

¿Habrá clases el día del eclipse?

Pese al eclipse, sí habrá regreso a las aulas para los estudiantes de todos los niveles, al menos las escuelas públicas, así lo confirmó la Secretaría de Educación de Jalisco, que además emitió recomendaciones para que los alumnos puedan disfrutar del eclipse solar de un modo seguro.

Al contrario de Jalisco, los estados de la República Mexicana que sí suspenderán clases a causa del eclipse son Sinaloa, Durango y Nayarit. Aguascalientes y Tlaxcala anunciaron que quedará a juicio de los padres si llevan o no a sus hijos a las escuelas.

Mitos y realidades

'Bajar de peso durante un eclipse', reza uno de los mitos en torno a los eclipses, que asegura que es posible perder peso durante estos eventos. Este es solo un mito basado en una interpretación científica,

En un eclipse, cuando el sol y la luna se alinean, la fuerza gravitacional que ejercen estos cuerpos celestes sobre la tierra aumenta, lo que causa la elevación de los océanos hacia el lado directamente alineado con la estrella y el satélite alineados, en cambio, en el lado opuesto, los océanos quedan algo retrasados. Este fenómeno produce mareas en ambos extremos del planeta.

Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que aunque la tierra sí experimenta una notable diferencia en sus extremos, los humanos no están sujetos a estos cambios gravitacionales.

“Por ello, no experimentamos alteraciones en nuestro peso de la misma manera que los océanos”, detalló Fierro Gossman.

Otro mito conocido cuenta que las embarazadas deben amarrarse un listón rojo durante el eclipse para evitar deformaciones en sus bebés. Sin embargo, no existen pruebas científicas de que los bebés nazcan con deformaciones tras el paso de un eclipse.

La NASA financió 11 estudios científicos para recopilar datos durante el eclipse solar total de 2017, el cual tuvo un paso notablemente largo sobre los estados contiguos de Estados Unidos, por lo que brindó una oportunidad única para que los científicos por un período de más de una hora.

El eclipse de 2019 en América del Sur también fue observado por la misión Observación a escala global del limbo y el disco (GOLD, por sus siglas en español) de la NASA, la cual proporcionó las primeras mediciones de cómo los eclipses afectan la capa de la atmósfera de la Tierra llamada termosfera.

A veces los científicos también llevan a cabo estudios a largo plazo de los eclipses. En 2021, un equipo de científicos publicó los hallazgos obtenidos tras más de una década de observaciones de eclipses.

El equipo descubrió que la corona mantiene una temperatura bastante constante, a pesar de experimentar cambios que ocurren en una rotación de 11 años conocida como el ciclo solar.

Eclipse en Guadalajara:

Hora de inicio: 10:50 de la mañana

Fase total: 12:09 del mediodía

Final: 13:32 de la tarde

Duración: 2 horas y 41 minutos

Porcentajes de oscuridad:

Huejuquilla: 97.1%

Cabo Corrientes 96.3%

Puerto Vallarta 95.6%

Bolaños 94.7%

Talpa de Allende 94%

Guadalajara: 90.6%

