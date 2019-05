Divide posturas entre diputados investigación al programa "A toda máquina"

Las conclusiones de la investigación realizada por la Contraloría del Estado sobre presuntas anomalías en la licitación del arrendamiento de maquinaria para el programa "A toda máquina" dividieron posturas entre diputados locales. Bruno Blancas Mercado, presidente de la fracción del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que fue una "revisión light" y dijo que no quedan satisfechos con la determinación de que sólo hubo una presunta responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración, pero sin afectar la validez del proceso. El legislador morenista llamó a que la Fiscalía Anticorrupción presente los avances de sus investigaciones sobre el tema.

"No estamos de acuerdo con esta determinación, le vamos a solicitar al fiscal anticorrupción que haga su trabajo y si no puede hacerlo que renuncie, no nos parece sano la forma en que están respondiendo", comentó.

En contraparte, el presidente de la bancada de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, respaldó el trabajo de la Contraloría, dijo que el caso es una gran lección para la administración estatal para que todos los funcionarios públicos sean más diligentes y cuidadosos en futuros procesos. El emecista calificó como "detalles irrelevantes" las fallas señaladas en la revisión.

"Seguramente la contralora hizo una investigación exhaustiva y a fondo y este es el resultado. Nos deja lecciones como resultado de un proceso tan complejo y de gran calado, hubo algunas cosas por premura o por lo complejo", puntualizó.

El diputado panista, José de Jesús Hurtado, que promovió una denuncia sobre el tema, aseveró que en la revisión de la Contraloría no se entró al fondo del asunto, dijo esperar que la Fiscalía Anticorrupción ofrezca avances del trabajo que ha realizado para dar seguimiento a las querellas que se presentaron sobre el asunto.

"Lo resumiría diciendo que no quiso entrarle al fondo del tema y sólo cumple desde el punto de vista administrativo. La resolución fuerte debe venir de la Fiscalía Anticorrupción", consideró.

Añadió que el resultado de la investigación de la Contraloría puede ser impugnada por quienes presentaron las quejas por el proceso de licitación.

JM