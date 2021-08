Distritos de Tonalá y Tlajomulco, con el mayor rezago en servicios básicos: Inegi

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) hay cinco mil 519 viviendas habitadas que carecen del servicio de agua potable entubada y por lo menos mil 248 que tampoco cuentan con el servicio de energía eléctrica, evidencia el Mapa de Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales 2020 elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En esta herramienta se presentan los datos sociodemográficos por cada una de las secciones y los distritos electorales federales; para la generación de los indicadores, se tomaron como fuente de información los resultados del Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2020.

El mayor rezago en el acceso al agua potable se presenta en el distrito 20, con cabecera en Tonalá, donde dos mil 567 viviendas habitadas no tienen el servicio de agua potable. El menor atraso se reporta en el distrito 8 de Guadalajara, con sólo 45 viviendas no conectadas a la red de abasto. En el indicador de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, destaca la cobertura que se alcanza en la ZMG con sólo mil 248 casas habitadas sin este servicio básico.

Según las estadísticas censales por distrito, un millón 559 mil habitantes de la ZMG dijeron no tener ninguna afiliación a servicios de salud; sobresale el caso del distrito 12 de Tlajomulco, con 210 mil 500 personas sin afiliación. El más reciente estudio sobre la Medición de Pobreza 2020 hecho por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que la carencia por acceso a los servicios de salud fue el indicador que más creció en Jalisco.

En el rubro de viviendas particulares deshabitadas también figura el distrito 12 de Tlajomulco con la mayor incidencia al tener 77 mil 835 casas solas, en el distrito 20 de Tonalá hay 37 mil 577 y en el 6 de Zapopan se registran 27 mil 454. En toda la ZMG se reportan 246 mil 772 casas deshabitadas.

JM