Disputan ejidatarios tierras del Canal de las Pintas

Una nueva disputa por tierras enfrentan los ejidatarios de El Zapote, pero ahora con el Gobierno del Estado.

Se trata de un predio de casi tres kilómetros o 14 hectáreas que atraviesa el canal de Las Pintas y que se ubica en el ejido El Zapote.

"Son 2 mil 750 metros hay partes que de ancho son 50 metros y partes que de ancho son 60 metros", explicó Nicolás Vega Pedroza, líder de los ejidatarios.

Aunque las tierras se encuentran ocupadas por el Canal de Las Pintas, los ejidatarios aseguran que les pertenecen y anunciaron que no las entregarán hasta que se llegue a un acuerdo económico con el Gobierno del Estado.

"Con una ficha que tienen dicen que son dueños, porque compraron cinco hectáreas, pero no hay un decreto o firmas, nada más una ficha", dice Vega Pedroza.

El ejidatario aseguró que los campesinos están dispuestos a negociar, pero siempre y cuando sea algo justo para las partes.

"Si están en la mejor disposición de llegar a un convenio en lo económico el ejido está dispuesto, pero no quieren pagar nada y si no pagan al ejido lo que le corresponde no vamos a ceder", sostuvo.

De acuerdo con los ejidatarios, el Gobierno del Estado quiere estos terrenos para hacer un colector que les permita canalizar todas las aguas negras de la ciudad.

Las obras ya iniciaron en la parte del ejido de Santa Cruz del Valle, incluso ya están terminadas, pero en el punto donde se conectan con el ejido El Zapote se mantienen suspendidas.

