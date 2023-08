Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD abrieron sus puertas a Movimiento Ciudadano, y particularmente al Gobernador de Jalisco y la militancia que guste sumarse, luego de las fracturas expresadas respecto de su dirigencia nacional, aunque cada uno en condiciones distintas. Marko Cortés, dirigente del PAN, indicó que tanto en el PAN como en el Frente Amplio por México las figuras emecistas de Jalisco tendrán las puertas abiertas en el supuesto de que en lo nacional no se concrete la alianza con el albinaranja, sin embargo, en caso de que quisieran sumarse, deberán desmarcarse por completo de Movimiento Ciudadano.

“Yo esperaría que Alfaro logre convencer a Dante Delgado de la necesidad de sumarnos todos para realmente corregir el rumbo de México, y que la alianza se replique en Jalisco. Si no lo logra, entonces les damos la bienvenida en Acción Nacional y en el Frente, pero eso sí, tendrían que desligarse completamente y quienes sean militantes renunciar a MC, porque no se puede querer construir solo en lo local y no en lo nacional”, expresó en su visita a Jalisco para presenciar el cuarto foro para la construcción del frente. De no sumarse a la alianza, consideró Marko Cortés, Movimiento Ciudadano podría ni siquiera alcanzar su registro como partido político para contender por la presidencia de México.

Por su parte, Jesús Zambrano indicó que coincide con el gobernador de Jalisco en que es el momento de sumar fuerzas, y ante los desacuerdos en Movimiento Ciudadano existe la posibilidad de que el Frente Amplio por México fortalezca su competitividad para que en 2024 “se pueda recuperar el rumbo del País”. “Si MC fuera completo sería lo óptimo, pero si Dante Delgado se sigue aferrando a jugar el papel de esquirol para ayudarle a Morena, celebro que Enrique Alfaro esté dispuesto, y hay que caminar con él. Alfaro es MC en Jalisco y creo, más allá. Su peso político es indiscutible”, expresó Jesús Zambrano en su visita a la Entidad.



Por último, Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, dijo que ante el hecho de que los partidos políticos suman proyectos, compromisos y visiones de País, el objetivo del PRI en el Frente Amplio por México es de sumar, y consideró que la decisión tomada por Dante Delgado como dirigente de MC “tiene equivocada la visión del camino”, pues si de verdad se quiere ganar contundentemente a Morena, deben ir en unidad. “Por ello hoy (MC) no solo tiene las puertas abiertas, porque lo hemos dicho, es parte activa, es un hombre serio, responsable, comprometido, con visión de presente y de futuro. Y yo le reitero no solo mi respeto, mi compromiso de trabajar por México al Gobernador de Jalisco. Ha presentado una visión, no de hoy, de meses atrás y creo que las visiones para construir un mejor País son bienvenidas. Vamos a construir juntos, y creo que después de lo que ha ocurrido iremos caminando poco a poco”, finalizó Alito antes de ingresar al foro, llevado a cabo este jueves en las instalaciones de la Cámara de Comercio en Guadalajara.

