Diputados reclaman a Petersen por alta incidencia de dengue

Durante la Glosa en el Congreso del Estado, diputados de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reclamaron la falta de prevención para evitar la epidemia de dengue que ya ha cobrado 24 vidas y ha sobrepasado los ocho mil casos.

"Queremos que haya una alerta", dijo Gustavo Macías Zambrano, del PAN.

Además, Arturo Lemus, de Morena, señaló que se vieron rebasados por tener pocos brigadistas para un Estado tan grande, al tiempo que recordó que usaron insecticidas caducos.

Ante ello, el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, informó que de los 116 millones de pesos destinados al combate del dengue, 56 fueron para fumigantes.

También contradijo su versión del 29 de octubre en la que aseguraba que, aunque estaban caducos, sí podían usarse.

"Al inicio de la administración encontramos fumigantes. Aquí tenemos una carta de Bayern en la cual consta que no son caducos, sino adquiridos en administraciones anteriores y tienen vigencia hasta 2020" y agregó que dijo que caducó en 2015 por estrategia de comunicación, aunque resaltó que sí podía usarse.

"Las estrategias sí funcionaron, se empezaron desde principios de año. Estamos en una epidemia y hay muchísimos factores que tienen que ver con ella, la clave es que no hay que bajar la guardia", indicó.

Además, justificó que no puede haber una alerta porque es el Centro del Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica, en el que se encuentran varios actores, quienes toman la decisión. Agregó que la epidemia no solo en Jalisco, sino en toda la República y el mundo y los datos que se deben tomar para la alerta es el porcentaje y la tasa de incidencia en los lugares, no los casos totales.

También que los brigadistas no se reparten equitativamente en todo el Estado, sino dependiendo la incidencia. Por ejemplo, la mayoría se destinaron a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) porque siete de cada 10 casos se encontraban ahí, sobre todo en el noreste.

Por otro lado, ante los cuestionamientos de Macías sobre los hospitales regionales a medias, así como falta de ambulancias, indicó que buscarán tener una ambulancia, al menos, en cada municipio así como concluir los hospitales que están a medias.

