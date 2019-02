Diputados locales del “PRI-Morena” insisten en revertir extinción del IJM

Legisladores locales de Morena y del PRI recriminaron el cambio de postura del grupo parlamentario del PAN en el Congreso estatal, que retiró su apoyo a la acción de inconstitucionalidad que presentarían ante la Suprema Corte por la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).

La priista Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, reconoció que sin el respaldo panista no podrán presentar el recurso ya que requieren la firma de 13 diputados (PRI y Morena suman nueve).

García Mosqueda explicó que la acción de inconstitucionalidad atacaría la forma del asunto, por el “madruguete” en la convocatoria de la sesión en la que se votó la extinción del IJM. También el tema de fondo por el incumplimiento de acuerdos internacionales sobre atención a los derechos de las mujeres.

“Sí hace falta la otra parte (las firmas del PAN). Creo que la acción de inconstitucionalidad sí tiene viabilidad y si es importante presentarla. Tenemos hasta el dos de marzo, para presentarla, sino firman pues no alcanzamos los trece diputados”, explicó.

Bruno Blancas Mercado, presidente de la fracción de Morena, acusó a los panistas de haber usado el tema para sacar provecho político, argumentó que el cambio de postura pone en evidencia que PAN y Movimiento Ciudadano son aliados y recurren a viejas prácticas para defender sus intereses.

“Es una muestra clara de la doble moral que maneja el PAN, no es posible que no tengan la capacidad de hacer frente a su palabra. No nos fallaron a nosotros como bancada, le fallaron a la sociedad de Jalisco”, aseveró.

Los legisladores del bloque PRI-Morena adelantaron que solicitarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Fiscal General de la República, que usen sus atribuciones y presenten recursos legales para tratar de revertir la desaparición del IJM.

Activistas critican viraje del PAN

Integrantes de agrupaciones feministas arremetieron contra los legisladores panistas por su cambio de postura, en la estrategia jurídica para tratar de revertir la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

“Recordarles que el Instituto tuvo una fundadora que fue del PAN, así que es una obligación moral firmar, el apoyo a la acción de inconstitucionalidad. Los exhorto para que firmen por favor, no nos dejen”, comentó Socorro Arce, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Participación Política de las Mujeres (Parité)

Las activistas reiteraron que además de los amparos que ya promovieron buscarán presentar una Iniciativa popular para proponer volver a crear un organismo autónomo que atienda la problemática de las mujeres.

NM