Diputados discrepan sobre cambios al programa de verificación

La propuesta de reforma al programa de verificación vehicular entró en su etapa final de revisión en comisiones del Congreso estatal.

Jonadab Martínez García, presidente de la Comisión de Movilidad, que es una de las encargadas de revisar el tema, explicó que, aunque ya tenían un predictamen, aplazaron su discusión hasta esta semana para que las fracciones parlamentarias hicieran observaciones.

El legislador dijo que están abiertos a discutir reducir el monto de las multas, pero aclaró que ninguna bancada lo ha planteado formalmente.

Respecto a que el pago del refrendo se ligue al de la verificación, el diputado de Movimiento Ciudadano aclaró que la indexación no está en la reforma, pero se podría incluir como una medida considerada en las bases del programa.

"Por que ligarlos (el pago de refrendo y verificación), recordemos que va a desaparecer el holograma como medida para identificar quién ha verificado su auto y se remite al refrendo porque ahí es donde podremos detectar quién si o no hizo su verificación. Esto a fin de evitar la corrupción en la calle", argumentó.

En contra parte, la diputada del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Esther López Chávez, afirmó que las modificaciones al programa de verificación son con tintes recaudatorios que afectarán a los contribuyentes.

"Se debe preponderar mejorar la calidad del aire y no la recaudación, incentivar a los ciudadanos para que sean cumplidos en la afinación, no solamente multarlos y ahorcarlos con pagos costosos. El gobierno del estado quiere aplicarles a los ciudadanos programas de primer mundo, cuando no nos ofrecen una administración de primer mundo y tenemos calles llenas de baches, semáforos desincronizados, no tenemos un transporte público de calidad", comentó.

Sobre la creación de la llamada Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE) también hay diferencia de opinión.

La propuesta del gobernador es que sea un Organismo Público sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente, mientras que la bancada de Morena plantea que sea un organismo autónomo con facultades para evaluar la efectividad y cumplimiento del programa y las políticas públicas para mejorar la calidad del aire.

Las Comisiones de Movilidad, Medio Ambiente y la de Estudios Legislativos tienen pendiente el análisis de esta reforma.

La administración estatal pretende que el nuevo programa arranque en julio. Las sanciones propuestas para quien no cumpla irían de mil 680 pesos hasta los 12 mil 673 pesos. Estas multas empezarían aplicar en enero de 2020.

