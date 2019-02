Gobierno del Estado presenta política para mejorar la calidad del aire

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, junto con Sergio Graf, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y Patricia Martínez, coordinadora del Gabinete de Gestión del Territorio, presentaron la nueva Política Integral para la Gestión de la Calidad del Aire, denominada “Jalisco Respira”.

“Todo el diseño de esta política pública tiene como base el hecho de que respirar aire limpio es un derecho humano. El acceso a aire limpio está considerado como un derecho fundamental y vamos a hacer todo lo necesario para que este derecho pueda cumplirse”, expresó el gobernador.

De acuerdo con datos de SEMADET, 96% de las emisiones contaminantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) provienen de automóviles. Es por eso, que, dentro de “Jalisco Respira”, se hizo un rediseño del programa de verificación vehicular, el cual tendrá por nombre “Verificación Responsable”, y se pretende la creación de un Organismo Público Descentralizado (OPD) llamado Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE) para la correcta operación del mismo.

Para el programa, se contará con centros especializados de verificación donde se podrá recabar información de emisiones, parque vehicular y aportes a seguridad y, aunque el costo será dictado por SEMADET, se calcula en alrededor de 500 pesos al año.

Además, Alfaro Ramírez señaló que sí podrá haber talleres privados que verifiquen, pero con reglas: “sin que cada quien haga ‘china libre’. A quienes protestan les decimos: ¿quieren trabajar? Háganlo bien. Va a haber reglas, nuevo modelo pero ya no va a haber licencia para seguir robando”.

También, Graf detalló que una vez que se publiquen las reglas de operación de los nuevos centros habrá una convocatoria a empresas privadas para la licitación. Además, a los talleres no les costará nada: “el servicio lo va a prestar el proveedor de la tecnología unificada y el taller no tiene que invertir en el equipo”.

Por otro lado, al ser cuestionado por las demandas de inconformes, como que la convocatoria ya está dirigida a un proveedor de Europa y que detrás del tema de “verificentros” sigue el empresario y político Jorge Kahwagi, Alfaro dijo que es un gobernador serio: “Puedo no ser de la simpatía de todos, pero yo no voy a contestar estupideces como ésta. Yo no tengo negocios”, expresó.

Se manifiestan contra programa de verificación

Mientras se hacía público el nuevo programa de verificación, afuera de Casa Jalisco integrantes de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares A.C. (ATERV) se manifestaron en contra el programa “Verificación Responsable”.

“Nosotros nos acercamos para conocer el rediseño, porque en SEMADET y la Secretaría General de Gobierno no nos han dado esa línea de enlace. Los talleres son el brazo articulado de cualquier programa de verificación y, al ser excluídos, nos genera incertidumbre y desconfianza”, explicó Abraham Gobel, presidente de ATERV.

Además, argumentó que “este sistema de verificación es una copia del de la Ciudad de México y jamás ha funcionado” y, agregó que en caso de que no se logre un diálogo, “vamos a tener que implementar los mecanismos legales para tumbar lo que ellos pretenden hacer”.

EL DATO

“Verificación Responsable” comenzará a operar en julio y los operativos con sanciones de mil 680 pesos por no tener la verificación, hasta los 12 mil 673 pesos dependiendo del nivel de contaminantes, en enero de 2020.

NM