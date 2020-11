Diputados de oposición cuestionan glosa del segundo informe

Tras las comparecencias de funcionarios estatales, diputados locales avalaron las conclusiones de la glosa del segundo informe de actividades del gobernador. El ejercicio dividió posturas, por un lado, las bancadas de Morena y PRI que criticaron lo reportado por la administración estatal y en la contraparte los legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y Partido Verde; que destacaron y defendieron lo realizado en el segundo año de la actual administración.

La coordinadora priista, Mariana Fernández Ramírez, calificó a la glosa como un desfile de números y cuestionó que hubiera una evaluación real del trabajo. Reiteró críticas por la no aplicación de herramientas de participación ciudadana o la falta de transparencia en la inversión en obra pública. Lamentó que no se haya aclarado qué destino tiene los recursos captados por las alcancías del sistema de prepago del transporte público que no dan cambio.

"El informe es insuficiente para evaluar el rumbo del Estado"

“Este año lo contenido en el informe es insuficiente para evaluar el rumbo del Estado y en lo que se puede evaluar, con indicadores confiables; el gobierno no está dando lo resultados esperados”, destacó la priista.

En su turno, el diputado emecista Héctor Pizano Ramos subrayó las acciones emprendidas por Gobierno del Estado para enfrentar la contingencia sanitaria y recriminó la falta de apoyo de la administración federal. Aseveró que el Poder Legislativo tomó una decisión responsable e informada al aprobar el crédito de seis mil 200 millones de pesos, que solicitó el gobernador para la atención a la pandemia y la reactivación económica.

“En Jalisco decidimos actuar sin vacilaciones, comprendiendo que, afrontar los retos para procurar paliar una pandemia sin precedentes, nos exigirá trabajar de forma coordinada, dejando de lado, todo interés mezquino y partidista”, argumentó.

El morenista, Arturo Lemus Herrera, abonó a los cuestionamientos al desempeño de las autoridades estatales, denunció opacidad en el manejo de los recursos de la deuda autorizada y reiteró críticas al programa A Toda Máquina.

En sus intervenciones las diputadas Irma de Anda del PAN, Angelica Fregoso del Verde y el perredista Enrique Velázquez; coincidieron en reconocer el trabajo del Poder Ejecutivo.

NR