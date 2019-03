Diputada niega conflicto de intereses por Unidad de Vigilancia

A cinco meses del arranque de la 62 Legislatura, diputados locales tienen detenido el proceso de fiscalización de cuentas públicas. El Congreso no ha nombrado al titular de la Unidad de Vigilancia, que es la encargada de dar trámite a los informes finales que remite la Auditoría Superior del Estado.

En el proceso para designar al titular de la Unidad sólo participan tres aspirantes, la diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión, descartó que uno de los candidatos incumpla los requisitos de ley y tener conflictos de interés. Se perfila para recibir el nombramiento a Javier Jiménez Aguirre, hermano de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa Fanny Jiménez Aguirre.

En la convocatoria emitida para el cargo se establece como requisito no tener parentesco de consanguinidad en línea directa y colateral hasta cuarto grado, al día de su designación, con los titulares de las entidades sujetas a ser auditadas. Aunque este impedimento está contemplado en el artículo 35 Bis de la Constitución estatal, la legisladora negó que se viole y aseveró que Jiménez Aguirre es un “gran perfil técnico” al que no se le puede discriminar por su parentesco.

“No hay conflicto de interés porque es simplemente un órgano técnico y el emite opiniones técnicas específicamente que atienden a temas que dictamina el auditor superior del estado. Ellos dictaminan y nosotros revisamos el trabajo del auditor. No se puede discriminar a alguien con un alto perfil y conocimiento en la materia porque tenga una hermana en un cargo. No es el mismo poder, no es una designación por favoritismos”, argumentó la diputada.

Flores Gómez recordó que por cuestiones de austeridad esta Legislatura suprimió el órgano técnico de la comisión que se fusionó con la Unidad de Vigilancia, y ahora una misma persona tendrá el doble encargo.

“Yo creo que están buscando un hilo negro que no tiene razón de ser, no le aplica el requisito porque no dictamina él, dictamina la comisión y la comisión somos los diputados. No es auditor, no se ha cambiado esa parte de la ley, lo que necesitamos hacer es aplicar la Ley Orgánica del Congreso”, añadió.

El titular de la Unidad de Vigilancia estará cuatro años en el cargo, se prevé que el pleno del Congreso vote la designación la próxima semana, junto con el nombramiento del contralor interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado.

PARA SABER

La Ley Orgánica del Congreso en su artículo 65 establece que la Unidad de Vigilancia es un órgano con autonomía técnica, que auxilia a la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción en su tarea de fiscalización. Funge como órgano interno de control de la Auditoría Superior del Estado y como órgano técnico auxiliar y de dictaminación de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción.

El titular de la Unidad es electo por el Congreso del Estado, mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Para ser titular de la Unidad se debe cumplir con los mismos requisitos que para ser Auditor Superior del Estado.

