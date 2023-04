Aunque abril no tiene días feriados oficiales, sí abarcó las vacaciones de Semana Santa del lunes 3 al viernes 14.

Y luego de esos días de descanso, se aproxima otro más. El próximo viernes 28 de abril, los niños no tendrán clases, debido al Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

El 30 de abril del próximo año será en domingo para festejar a todos los niños de México.

Días feriados en mayo 2023

Mayo del 2023 iniciará con el feriado del 1 de mayo, Día del Trabajo, que por ley es de descanso obligatorio y cae en lunes, por lo que los trabajadores podrán tener un fin de semana largo.

El 5 de mayo será viernes y también es oficial, debido a la conmemoración de la Batalla de Puebla.

El 10 de mayo, día de las Madres, no es un día de descanso obligatorio, pero cae en miércoles y precede al 15 de mayo, día del Maestro, en que ese gremio no trabajará, según el calendario escolar de la SEP 2022-2023, por lo que no habrá clases.

Para el vienes 26 de mayo, los niños tampoco acudirán a la escuela, pues hay Consejo Técnico Escolar.

