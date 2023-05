Este será el primer año que María de la Cruz de 32 años pasará el Día de la Madre sin la compañía de su mamá Patricia Reyes Martínez, quien falleció el 24 de marzo por metástasis de un cáncer de mama, y en la lápida en el Panteón de Mezquitán medita, platica con ella y recuerda justo hace 46 días cuando se despidió de ella en el mismo sitio.

María que es hija única detalla que el proceso de duelo ha sido complicado porque durante dos años el cáncer no estuvo presente en el cuerpo de su madre, a pesar de los diferentes tratamientos e incluso le realizaron una mastectomía.

EL INFORMADOR / A. Camacho

“Murió hace un poco más de un mes, falleció de cáncer de mama, hace como seis años se lo diagnosticaron y le hicieron una mastectomía, radiaciones, quimioterapia pensamos que la había librado, duró sin mayor complicación como dos años, pero hace como tres años le regresó en un brazo, al momento de raspar en la operación se le quedó en alguna parte me imagino y le volvió a surgir en el brazo, estaba en constante chequeo, igual no supieron cuando resurgió, la diagnosticaron la segunda vez en el Hospital Civil y por la posición en la que estaba ya no se la operaron, le empezaron a dar quimioterapia, cayó en pandemia y fue rescisión de medicamentos, no podía atenderse bien, regresamos al IMSS, ya no era una atención especializada y el cáncer avanzó, no se dieron que le avanzó al brazo y posteriormente a la cabeza, en noviembre del año pasado tuvo la primera convulsión y duró otros tres meses viva”, comentó.

EL INFORMADOR / A. Camacho

María de la Cruz comparte su duelo con su padre y recuerda el último 10 de mayo de hace un año que lo festejaron con flores y música.

“Mi mamá le encantaban las flores, independientemente de la fecha siempre teníamos costumbre de llevarle flores, ponerle música Los Dandy´s a ella le gustaban mucho, entre yo y sus hermanas le organizábamos algo en la casa y ya ahora nos tocó traerle las flores aquí”, explicó con nostalgia.

El 4 de mayo fue el cumpleaños de María y extrañó todos los detalles de su mami, ahora solamente dio un mensaje a general a la población de los que aún tienen su mamá en vida que la aprovechen.

“Ahora le diría que hace mucha falta, en mi casa en particular ella era la alegría del hogar y en general las mamás son el centro de todos los hogares, todas las personas que tengan a su mamá de verdad aprovechen, porque cuando se van hacen mucha falta”.

EL INFORMADOR / A. Camacho

La Familia Silva Maciel estaba reunida escuchando la canción Dennise de Kalafe – “Señora – señora” enfrente de la tumba de su madre Silvia Maciel quién falleció hace diez años acogidos bajo la sombra de un árbol ficus que les da sombra y que sembró su mamá cuando falleció su hijo Jorge Alberto, de 22 años, cuando fue asaltado.

EL INFORMADOR /A. Camacho

En el sitio estaban sus hijos que aún siguen con vida: Arlette, Maggali, Sergio y Juan Manuel; ausentes estaban por cuestiones laborales Carlos Alejandro y Noemi. La señora Silvia quien solamente estudió hasta primaria en total tuvo siete hijos y los educó a todos con el ejemplo y con valores, siendo todos profesionistas.

MF