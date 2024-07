Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas opinaron que los gobiernos estatales y el federal que concluyen sus administraciones en este año quedaron a deber en la agenda de desapariciones.

Jorge Antonio Flores González, asesor jurídico del colectivo Luz de Esperanza, reclamó deficiencias en las investigaciones por parte de la Fiscalía estatal y que las implementen de forma adecuada para permitir a familiares de desaparecidos acceder a más datos que permitan localizar a las víctimas.

“Necesitamos que las comisiones de búsqueda y Fiscalía trabajen más de la mano, intercambien información. Que haga sus investigaciones con detección por patrones similares, que se cotejen los diferentes modus operandi de carpetas, ya sea por zonas y tipos de hechos, y se crucen estas investigaciones para lograr obtener más datos”.

Héctor Flores, del mismo colectivo, comentó que tanto a nivel estatal como a nivel federal hay pendientes graves en cuanto a la atención a las víctimas, los mecanismos de protección de personas defensoras de Derechos Humanos, así como en la atención por parte de la Fiscalía especial en la materia.

“No hay política pública al respecto para contener el problema, para encontrar a los que faltan, para sanear el tema de identificación humana, no estamos muy claros de qué va a pasar”.

Ceci Patricia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, opinó que como colectivo han enfrentado complicaciones para desempeñar su labor de búsqueda de sus desaparecidos, criticando a la autoridad por revictimizarlas.

“Ha sido muy insegura, ha habido bastantes atentados en contra de nosotras, en su mayoría por parte de las autoridades. Constantemente hemos tenido revictimización y a veces nos sentimos más agredidas por parte de autoridades que de los propios cárteles”.

Ambos colectivos coinciden en que no ven acciones para reducir el número de desaparecidos y encontrar a las víctimas, tanto en el caso de Jalisco como a nivel federal.

Al respecto, Jorge Ramírez, académico de la UdeG, consideró que se apostará por estrategias que no dañen las dinámicas de Gobierno. “Van a apostar a la misma política de contención, de maquillaje, de confinamiento del problema en una esfera específica. Será la misma tónica que con el Presidente y el gobernador: un poco desentenderse de administrar el real problema”.

Telón de fondo

Jalisco tiene más de 15 mil desaparecidos

A unos meses del cierre de la administración estatal, Jalisco nuevamente superó la barrera de las 15 mil personas desaparecidas: según el registro estatal de personas desaparecidas con corte hasta el 30 de junio, en la Entidad hay 15 mil 021 personas en esta condición.

No hay ningún otro Estado en el país que se acerque a la cifra, por lo que Jalisco es primer lugar nacional.

De ellas, poco más de nueve mil 200 han desaparecido en esta administración, lo que dejó ver un crecimiento exponencial y con casos de desaparición múltiple. Los municipios con más reportes son Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Lagos de Moreno.

Alejandra Cartagena, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, señaló que Jalisco “colinda con varios Estados que han tenido o tienen problemática de violencia y presencia del crimen organizado, muy fuerte: Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas”.

Entre los municipios con más reportes de desaparición se encuentran algunos que colindan con esas Entidades, por ejemplo, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz y Tepatitlán de Morelos ubicados en la zona de los Altos y cercanos a Zacatecas o Guanajuato.

La alta incidencia de desapariciones evidencia una crisis de inseguridad que ha afectado a colectivos de búsqueda que hacen labores en el estado, entre ellas, las Madres Buscadoras de Sonora, relata Ceci Patricia Flores, de aquella organización.

“Desde el primer momento que fuimos a buscar, empezamos a tener una negligencia muy fuerte por parte del gobernador, que primero que nada nos criticó, nos presionó, casi criminalizó. En el lugar donde yo he ido a búsqueda más frecuente y que he tenido muchos problemas para buscar ha sido Jalisco”.

Voz del experto

Jorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara

Sin instrumentos para solucionar este problema

Jorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas, cuestionó la funcionalidad de mecanismos como los registros en materia de personas desaparecidas debido a que se concentraron en la búsqueda y no en la prevención de desapariciones.

“Se fracasó en que esos instrumentos fueran una respuesta al problema. Desde el origen están mal planteados, se concentraron en la búsqueda y no en la prevención. La búsqueda es un elemento importante y una política sobre la materia, pero se dejó sin tocar las causas de la desaparición”.

Si bien reconoció que hay avances para que se visibilice el número de desapariciones, consideró que se requiere un acuerdo nacional para evitar las desapariciones y que incluya a la sociedad civil y Gobierno.

“Debe de haber un mensaje muy claro de que esto no puede seguir, no podemos tolerar más desapariciones y eso pasa por establecer un acuerdo entre los niveles de Gobierno y la sociedad de manera que los criminales reciban una señal de que no pueden continuar así como lo han hecho”.

CT