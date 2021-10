Día de Muertos: Instalan altar en el Semefo para recordar a desaparecidos en Jalisco

Para recordar y pedir justicia por los miles de desaparecidos que hay en Jalisco, el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ) instaló afuera de Servicios Médicos Forenses (Semefo) un altar desde la mañana de este sábado.

“Los que estamos en esto, estamos muertos en vida; caminamos con la muerte a un lado. Es muy duro saber que ahorita ves a tu familiar y después ya no está"

“Como una luz de esperanza el silencio ensordecedor de los que se fueron, los gritos silenciosos de los que quedaron y las preguntas sin respuesta, subsistirán en la conciencia para evocar que aquí yacen personas en espera de verdad y de justicia”, se lee en uno de los letreros que pusieron el homenaje.

Además de ello, el 2 de noviembre, Día de Muertos, el colectivo se reunirá para llevar a cabo una misa como cada año en el lugar.

Uno de los recordados en el mismo es el hijo de Patricia Rodríguez, José Erick Andalón Rodríguez, quien salió hace dos años a trabajar y, a la fecha, no se tiene rastro de él.

“Esta es la vida que nos tocó vivir, desgraciadamente”, expresó Patricia.

Él salió a trabajar el 12 de septiembre de 2019 y, a la fecha, no hay pista que indique dónde está.

“Los que estamos en esto, estamos muertos en vida; caminamos con la muerte a un lado. Es muy duro saber que ahorita ves a tu familiar y después ya no está. El último recurso que tenemos es buscarlos aquí (en Semefo). Soy realista y con todo lo que ha pasado sé que mi hijo está aquí”, expresó Patricia Rodríguez, mamá de José Erick, de 26 años.

Él tiene una hija que tenía dos años cuando “la tierra se lo tragó”, compartió Patricia, quien asiste cada dos semanas o un mes a las instalaciones del Semefo, pues aunque al inicio iba cada semana, “me enseñaban lo mismo y no dan ningún tipo de ayuda, ni aquí ni en la Fiscalía estatal”.

Incluso, dijo, la única vez que fueron a verla en lugar de darle información del caso le preguntaron si ella tenía noticias.

“Pedimos ayuda. A veces nos da miedo. En lo personal no sabemos qué pasó con mi hijo, jamás nos han molestado ni nada. Salió a trabajar y ya no regresó. Ya son muchos años y dos meses, ya hubiera dado pistas de dónde está. Es muy doloroso a veces estamos levantados y a veces en el suelo, pero hay que seguir buscándolo”, dijo.

Además, señaló que este sábado acudió a que le mostraran más fotografías, pues la última vez que fue al lugar solo le enseñaron de julio y agosto. Espera que en la revisión de septiembre y octubre encuentre a su hijo.

“A veces no nos enseñan bien porque hay sólo dos personas en búsquedas para todos los que entramos. A veces está lleno y hay cola. A veces las chavas las muestran en automático y las tengo que detener porque no alcanzo a ver, pero no es su culpa es por la falta de personal”, resaltó.

La fotografía de Erick se encuentra en la lona de FUNDEJ que se encuentra en el Semefo.

“Nadie nos da razón de nada. Nadie sabe lo qué pasó, nadie lo vio y, mientras tanto, uno mordiéndose las uñas”.

JM