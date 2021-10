A cinco meses de hallarlo en fosa, espera confronta de ADN de su hijo

Luis desapareció en abril pasado. Fue privado de la libertad junto con otras tres personas en Guadalajara. Por semanas, su madre pidió detalles sobre la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. No se los dieron.

En septiembre supo que el cuerpo de su hijo había sido localizado en una fosa clandestina en San Martín de las Flores. Lo habían exhumado en junio.

Si bien este hallazgo es un alivio para la mujer (lo reconoció por los tatuajes, una amalgama y el pantalón que traía puesto), hasta la fecha no le han entregado sus restos, que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

“Me dicen que necesitan que se haga la confronta genética para que estemos 100% seguros de que es él. Fui esta semana y me dijeron que eso es lento, que puedo ir las veces que quiera, pero que me van a estar dando las mismas respuestas”.

Para ella, lo dicho por el gobernador de Jalisco en su tercer informe en materia de seguridad, respecto a que no hay una crisis forense en el IJCF, es mentira.

Érika, cuyo hermano está desaparecido desde 2020, compartió que cada semana va al Semefo para revisar fotografías y de esa forma encontrar sus restos.

“Dicen que tienen tres mil segmentos; yo no creo. Tan sólo este martes vi 100 fotos nuevas, pero ya perdí la cuenta de tantas que he visto. Ya no siento nada cuando veo los restos de las personas, como que uno bloquea sus sentimientos y se concentra en identificar las características de su familiar, porque hay que elegir el segmento que tiene coincidencias para pedir que le hagan la toma del ADN”, comentó.

“Si tuvieran de verdad coordinación, como dice el gobernador, ya habrían establecido un sistema para que le fueran tomando las muestras de ADN a cada segmento en cuanto ingresa. Es injusto todo esto. Sólo prolongan nuestro dolor”, remató.