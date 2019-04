Detienen a ex delegado en Jalisco por fraude mercantil y falsificación de documentos

El ex delegado de la Fiscalía del Estado en Puerto Vallarta, Francisco de Jesús "N", fue detenido la tarde de ayer por la fiscalía estatal y puesto a disposición de un juez al ser señalado de fraude mercantil, así como de falsificar diversos documentos oficiales y privados, según confirmó el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís.

Indicó que se presume fueron cometidos algunos ilícitos relacionados con una empresa transnacional de telecomunicaciones, a partir del incumplimento de un contrato mercantil realizado en el Estado de México con una empresa privada, ante lo cual se acusa a Francisco de Jesús "N" de emitir órdenes de aprehensión por el caso sin tener jurisdicción en el mismo.

"Pero de manera sorpresiva y sin tener jurisdicción ni competencia en el Estado de Jalisco, específicamente en la zona de Puerto Vallarta donde estaba el delegado, se llevan a cabo una serie de diligencias tendentes a demostrar un ilícito en contra de diversos directivos, en contra de esta empresa (transnacional) de telecomunicaciones, y también de manera extraña se emite una orden de aprehensión desde el Estado de Jalisco cuando no se era competente, además de una serie de documentos falsificados, de documentos oficiales y documentos privados.", explicó el fiscal.

Dijo también que la falsificación de sellos y firmas se encontraron dentro de una averiguación previa que inicialmente había sido comenzada por otros delitos, con otros causantes y otras víctimas, ante lo cual se determinó una simulación en agravio de la empresa de telecomunicaciones.

El fiscal no confirmó si se trató de algún acto de corrupción pues se desconoce hasta el momento si el ex funcionario recibió dinero o privilegios a cambio y tampoco confirmó si trataba de algún familiar del ex gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, como originalmente se dijo en algunos medios de comunicación locales.

"Curiosamente el Ministerio Público es una de las personas a las que se les falsificó la firma, entonces bajo esa circunstancia estaríamos hablando de que tendremos que ir a fondo en las consecuencias del asunto, porque la averiguación previa dentro de la integración indica que fue una falsificación desde el inicio hasta el final", añadió.

