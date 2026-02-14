Despliega Policía del Estado operativo de seguridad por Clásico Nacional

Con el fin de salvaguardar la seguridad de los aficionados durante el partido entre Chivas y América, que se llevó a cabo en el Estadio Akron, en Zapopan, la Secretaría de Seguridad del Estado implementó un operativo especial de seguridad en las inmediaciones del recinto deportivo, en el que también participó el helicóptero Titán de la corporación.

Elementos de la Policía Vial resguardaron el traslado de los jugadores del Club América desde su hotel de concentración hasta el estadio; con el camión del Guadalajara realizaron las mismas labores. Por su parte, los agentes viales mantuvieron presencia en las inmediaciones del recinto con la llegada de la afición de ambos equipos.

En tanto, el helicóptero Titán, que partió desde el helipuerto de la Comisaría de Zapopan, realizó un sobrevuelo sobre el Estadio Akron a fin de vigilar los alrededores del inmueble. Al momento no se reportan incidencias de seguridad.

En el operativo especial desplegado con motivo del Clásico Nacional participaron 200 elementos de la Policía del Estado. Estas labores forman parte de trabajos de preparación previa al Mundial 2026 que se celebrará en la ciudad, con los cuales los oficiales se preparan para el manejo, atención y contención de multitudes en el Estadio Akron, sede de cuatro partidos durante la justa mundialista.

