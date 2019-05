Descompuestas, las cámaras de videovigilancia del Congreso estatal

El equipo de videovigilancia colocado en el Congreso del Estado no funciona desde mediados del año pasado y las cámaras no sirven para monitorear la actividad en el edificio. Tras el intento de robo en las oficinas de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Poder Legislativo, personal que labora en el área de seguridad confirmó que no pueden consultar si quedó registro en grabaciones, pues las cámaras colocadas en los pasillos no funcionan.

El secretario general del Congreso, Salvador de la Cruz Rodríguez, confirmó que las cámaras están fallando y no operan al cien por ciento. Añadió que en el caso de la irrupción a las oficinas morenistas poco aportarían las imágenes de las cámaras, porque el ingreso se dio por el balcón del edificio.

"Las cámaras las tenemos en proceso, medias obsoletas. Hay cámaras fallando y no están funcionando al cien por ciento", comentó.

El Congreso del Estado etiquetó en su presupuesto 10.2 millones de pesos para la compra de cámaras, de esa partida ya gastaron 149 mil 272 dólares para la adquisición del equipamiento técnico de su nuevo canal de televisión.

En 2014, la 60 Legislatura contrató el servicio de mantenimiento del equipo de videovigilancia, en lo que gastaron 612 mil pesos. El año pasado, el Comité de Adquisiciones intentó realizar un proceso de licitación para renovar los equipos, pero no prosperó la compra y esta Legislatura tiene pendiente retomar el asunto.

