Sin acuerdos y con opiniones divididas sobre la dinámica, concluyó la reunión entre autoridades estatales y los colectivos de familiares de personas desaparecidas, la primera después de los atentados con explosivos del 11 de julio en Tlajomulco. A los colectivos se les invitó con la premisa que en dicho encuentro se definiría un protocolo de actuación para las acciones de búsqueda en campo abierto.

En la primera de dos mesas de trabajo programadas, algunos colectivos salieron inconformes pues acusan que no se formalizó ningún tema, no se especificó qué acciones de seguridad se llevarán a cabo en campo o si se reanudarán las búsquedas a partir de llamadas anónimas. Otros colectivos se dijeron a favor de la reunión y que las autoridades enfatizaron el protocolo ya existente, pues “se prioriza el cuidado de indicios”.

Entre las organizaciones participantes estuvieron Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej), Por Amor a Ellxs, Colectivo Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Colectivo Entre Cielo y Tierra, Guerreras Unidas de Chapala, Guerreras San Miguel, Buscando Corazones Jalisco, Huella de Amor, Hasta Encontrarles de Lagos de Moreno, entre otras.

De parte de las autoridades estuvieron presentes funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Coordinación de Seguridad, la Comisión Estatal de Búsqueda, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Participación Ciudadana.

Durante las tres horas de trabajo en el Patio de los Naranjos, se establecieron cuatro grupos conformados por dos funcionarios y cinco representantes de los colectivos. Se dialogaron las acciones antes, durante y después del hallazgo de una fosa.

Satisfechos con el encuentro

Una de las voces a favor de la reunión fue la representante de Por Amor a Ellxs, Esperanza Chávez, quien aseguró que el encuentro fue de seguimiento a las que realizan de manera mensual y se habló del protocolo ya existente y donde se busca no se manipulen los hallazgos.

“Ahorita yo salgo muy conforme (…) El gobierno ya tenía sus bases del protocolo y nosotros venimos a ampliar esas bases (…) Cada mes nos estamos reuniendo con ella (Margarita Sierra, titular de la Secretaría de Participación Ciudadana) y vamos aquellas personas que tenemos colectivos y a quienes nos interesa la guardia de nuestros familiares. Estamos trabajando en prevención, análisis y todo lo que se tiene que hablar en una reunión cuando tienes un familiar desaparecido”, expresó Chávez.

Las autoridades también defendieron el Ejercicio y explicaron que el objetivo final es elaborar un protocolo y despliegue de seguridad que cubra todas las situaciones ante un escenario de búsqueda en fosas.

Mayoría de colectivos no salieron convencidos del encuentro

Entre las voces críticas estuvo Indira Navarro de las Madres Buscadoras de Jalisco, quien calificó la reunión como una “pérdida de tiempo”, pues aseguró que no les permitieron expresar sus propuestas, ni tienen garantías de seguridad para continuar con sus búsquedas.

“Muy amargo, la verdad. La realidad es que no era lo que esperábamos. De inicio ya sabíamos que iban a salir con alguna cosa. Literal fue una mesa de trabajo como las que hacemos mensualmente con la señora Margarita Sierra de Planeación. Fue lo mismo, nada más quisieron hacerlo con una dinámica diferente, pero la realidad es que no nos escucharon como debiera ser. Haz de cuenta que estamos sentados en la escuela. (…) No hubo acuerdos, no se comprometieron, nada garantizó que iban a hacer llegar estas propuestas o estas quejas al gobernador. No nos atendieron. La verdad no fue lo que esperamos y sí salimos con un mal sabor de boca”, acusó la lideresa de las Madres Buscadoras.

Otra voz que manifestó su insatisfacción fue Héctor Flores del Colectivo Luz de Esperanza: “En realidad no hubo ningún acuerdo. Se hicieron varias mesas de trabajo, separaron los colectivos en diferentes mesas, en cuatro para ser exactos. Ellos ya traían el tema, lo dividieron en qué hacer antes, durante y después de las fosas. Sólo se habló de eso. No hubo oportunidad de hablar de los temas de fondo, del tema de los desaparecidos, que son los que realmente nos importan”, explicó.

Los integrantes de los colectivos mencionaron que a pesar de la insatisfacción, sí prevén participar en futuras convocatorias por la relevancia del tema de la seguridad para las buscadoras.

MF