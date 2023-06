Entre gritos de desaparición y coraje, más de un centenar de personas se manifestaron en la avenida Ignacio L. Vallarta en exigencia de la aparición con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández, quien fue vista por última vez el día 29 de mayo en la misma vialidad frente a un supermercado, en la Colonia Santa María del Pueblito en el municipio de Zapopan, cuando se dirigía a su trabajo.

El punto de reunión fue el cruce de la calle Allende con la avenida Vallarta, sitio de donde partió la protesta hasta la avenida Rafael Sanzio para ocupar los carriles centrales de ambas vialidades, colapsando el tránsito vehicular en la zona.

Agustín Ramírez, padre de Sandra Analí, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco intentó engañarlos el día de ayer, tras la primera manifestación por la desaparición de la joven, al pedirles que sofocaran la protesta porque tenían información del caso que compartirles.

“A mí me dicen ayer que me vaya con ellos, que me van a enseñar unos videos y cuando llego no hay nada, no me enseñan nada, nos llevaron con engaños después de que nos agredieron”.

En la manifestación del día lunes, personal de la Secretaría de Seguridad agredió a los quejosos que, también se plantaron entre avenida Vallarta y calle Allende.

Entre empujones y jalones, uniformados reprimieron la protesta al exigir a los manifestantes liberar las vialidades. Agustín Ramírez fue retenido momentáneamente por la autoridad, para ser liberado minutos después.

En la marcha del día de hoy, más de 150 uniformados vigilaron la protesta, e incluso amagaron a los manifestantes con tomar acciones en su contra debido a la ocupación de los carriles centrales de la avenida Vallarta.

Sin embargo, al peso de unos minutos la manifestación avanzó de regreso al punto de salir por los carriles laterales de Vallarta.

Desde el 20 de mayo han desaparecido al menos 8 jóvenes: siete empleados de un call center, cuya investigación la Fiscalía relaciona con el delito de fraude, y Analy.