Carlos S, único persona detenida por el caso de la desaparición y asesinato de 8 jóvenes call center, continúa su proceso en libertad pese a ser liberado.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, señaló que el detenido no se presentó a los citatorios para brindar información al respecto, ya que él se notificó como arrendatario y dueño del lugar donde sucedieron los hechos.

“A esta persona se le citó por parte de Fiscalía, no atendió el citatorio y, con evasivas, trató de que no le entregaran un citatorio y cuando lo recibió, no compareció (...) ante la negativa de atender los citatorios por parte de Fiscalía, se integró la carpeta (de investigación) por encubrimiento”.

Aclaró que la persona no tiene alguna relación con el delito, sin embargo, esto es de forma preliminar y hasta que no se sepa mayor información, se le seguirá investigando.

Espinosa Licón detalló que Carlos S fue liberado y podrá seguir su proceso en libertad, pero cumplirá con ciertas medidas cautelares.

“Presentarse cada semana al tribunal, no salir del estado, no salir del país, a permitir la supervisión por la autoridad de la Unidad de Medidas Cautelares entonces ese fue el motivo por el que se le levantó la medida cautelar”.

Debido a esto, seguirá en estas condiciones hasta que finalicen las investigaciones.

El hombre había sido detenido y encarcelado tras haber sido vinculado, pero el juez cambió los términos por no encontrar pruebas suficientes.

MF