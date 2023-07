Luego del ataque a policías de la Fiscalía Estatal y de la Comisaría de Tlajomulco, el gobernador de Jalisco informó que se pararían las búsquedas en campo a partir de reportes anónimos.

A partir de esto, dijo, se hará una revisión de los protocolos y mecanismos de búsqueda a partir de este tipo de denuncias, con el objetivo de definir “una ruta a seguir” en la materia. Ante ello, las familias en busca de sus desaparecidos han estrenado su preocupación e incertidumbre ante tal decisión, pues dijeron, debe privilegiarse toda acción de búsqueda, tanto en vida como sin vida, “garantizando su participación y generando condiciones de seguridad para su participación”.

En este sentido, Héctor Flores, vicepresidente del colectivo de familias en búsqueda “Luz de Esperanza”, hizo un llamado a las autoridades para que precisamente las familias puedan participar en la revisión y creación de dichos protocolos mencionados por el Gobernador, pues dijo, “son las familias que buscan las que en la mayoría de las ocasiones encuentran las fosas clandestinas”.

“Las autoridades tienen la obligación de sumar a las familias a estos protocolos, como lo establece la Ley de Personas Desaparecidas del Estado”, dijo. De acuerdo con dicha legislación, su Artículo 2 establece que las autoridades tienen la obligación de garantizar la participación de familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda, investigación e identificación de Personas Desaparecidas conforme a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Es importante aclarar que las denuncias anónimas para miles de familiares de personas desaparecidas en México han sido un medio valioso para emprender las acciones de búsqueda y localizar a nuestros seres queridos, permitiendo que las personas puedan brindar la información relevante para nosotros sin temor ni miedo a represalias".

"Para nosotras la búsqueda ha sido y es vital y no nos vamos a detener nuestra prioridad es que nuestros seres queridos desaparecidos regresen a casa. No pararemos buscando con la presencia de las autoridades, así como buscando de manera independiente en cualquier rincón posible hasta encontrarles, tal como lo hemos hecho hasta ahora nosotras tenemos objetivos muy claros y nuestros seres queridos nos están esperando”, añadió el posicionamiento expuesto este domingo tras la marcha pacífica emprendida por más de 20 colectivos en busca de sus seres queridos.

En el documento también se pidió a las autoridades que garanticen que no pararán las acciones de búsqueda y que las autoridades sigan acompañando a las familias, sin dejar de lado que no se obstruyan las acciones ya emprendidas por las familias buscadoras.

“Este punto nos preocupa porque actualmente hay varias fosas con hallazgos de cuerpos y restos de personas que se encuentran abiertas y se requieren los esfuerzos urgentes para priorizar su procesamiento, además de reforzar las acciones identificación humana”, dicta el posicionamiento leído por los colectivos al pie del Palacio de Gobierno al término de la marcha.

También se pidió que se especifique un tiempo determinado para parar las labores en campo a partir de los reportes anónimos en lo que se establecen los nuevos protocolos (con la participación de las familias). Respecto del ataque ocurrido el martes pasado en la cabecera municipal de Tlajomulco las familias pidieron una investigación inmediata donde además se especifique la supuesta relación que tuvo con un hallazgo de una fosa clandestina, las denuncias anónimas y la labor de las buscadoras.

A la par de ello, los colectivos exigieron que se deje de revictimizar a las familias a través de los discursos de las autoridades, pues su labor es cumplir con lo que establece la ley en materia de desaparición en cuanto a acciones de investigación, atención a víctimas de desaparición e identificación forense, donde también se tienen omisiones y retrasos.

Piden no olvidar a César Becerra, privado de la libertad cuando iba a su clase de box

Ante el despliegue operativo montado para localizar a los siete jóvenes trabajadores del callcenter situado en Zapopan, familiares de César Becerra, visto por última vez el pasado 18 de mayo cuando se dirigía al box en un gimnasio de La Cima, en Zapopan, pidieron que no se olviden de él y que se le busque de la misma forma.

Su esposa, quien acudió a la marcha realizada este domingo, relató que existen diversas inconsistencias en la desaparición que no han sido atendidas, pues el mismo día que desapareció César y antes de saber que había sido privado de la libertad ella acudió a entrenar al mismo gimnasio, y aunque el personal sabía lo que había ocurrido, nadie le comentó nada.

Cuando se enteró de que se habían llevado de ahí a su esposo, en su propio vehículo, ella regresó a pedir información, pero se negaron a decirle algo, y al respecto la Fiscalía no ha notificado alguna posible relación. Explicó que el vehículo de César fue encontrado un par de días después en el fraccionamiento Solares, también en Zapopan, a unos cinco kilómetros de La Cima, y la última ubicación de su esposo fue en San Juan de Ocotán. Desde entonces, a casi dos meses de la desaparición apenas le fue devuelto dicho vehículo.

“Queremos que las autoridades también busquen de la misma forma a César, lo estamos esperando en casa. Tiene una niña de tres años que todo el día me pregunta por su papá y yo no sé cómo decirle que no está”, señaló la esposa del joven. Lamentó que la Fiscalía no dé seguimiento ni informe sobre los avances que lleva respecto del caso de César, quien desapareció en los mismos días que los jóvenes del callcenter, cuando ellos ya fueron localizados (aunque sin vida) y entregados a sus familias.

“Tienen una reunión pendiente conmigo que prometió el Fiscal (Luis Joaquín Méndez) y si no voy a los lugares donde él está y presiono no me hacen caso. Ni siquiera me han dado información sobre los videos del C5 que pudieron haber grabado las cámaras que hay en la zona, para ver la ruta que pudo haber seguido el vehículo de César cuando se lo llevaron”, expresó la joven.

FS