Familiares y amigos de desaparecidos de las zonas de Santa Ana Tepetitlán y Miramar se reunieron en la plaza principal del primer poblado para hacer una protesta “por el poco apoyo” que reciben de la Fiscalía de Jalisco para resolver los casos. Luego avanzaron por la calle de Santa Ana hasta el cruce con López Mateos, donde bloquearon esta vialidad durante la tarde de ayer. Fue a las 19:00 horas cuando el contingente se disolvió de forma voluntaria.

Salen a las calles por el aumento de desaparecidos

Por toda la calle Santa Ana hasta la avenida Adolfo López Mateos, familiares, amigos y vecinos marcharon y gritaron consignas en favor de los desaparecidos de Santa Ana Tepetitlán y alrededores. En la marcha estuvieron familiares de Fátima Hernández, quien fue encontrada la noche del viernes.

"Se están registrando desapariciones aquí en Santa Ana, ya tenemos más de dos o tres años así y no hay ninguna respuesta. Queremos una respuesta, queremos un apoyo, queremos que nos ayuden, es lo que queremos", compartió Guadalupe Hernández, abuela de Fátima.

Además de los tres últimos menores desaparecidos en la colonia de Mariano Otero, a la marcha también se sumaron los casos de Daniel Alfonso Montañés, José Ramírez Rivera, José Luis, Antonio y Julio Cesar Arreola, quienes tienen meses y años de ausencia.

La triste razón es que Jalisco encabeza a nivel nacional los delitos por desapariciones.

Familiares de desaparecidos, junto con vecinos de Santa Ana Tepetitlán, tomaron las calles. EL INFORMADOR/A. Navarro

COLONIA MARIANO OTERO

Localizan a los tres adolescentes desaparecidos

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de la Fiscalía del Estado (FE) finalmente dio con el paradero de tres adolescentes que habían desaparecido desde el pasado 9 de mayo en la colonia Mariano Otero.

Autoridades pudieron esclarecer que los menores José Ángel, Daniela Georgina y Joanna Paola Jiménez Álvarez, de 16, 13 y 11 años, se encuentran en una red familiar luego de denunciar que eran víctimas de maltrato infantil. El Gobierno estatal dio a conocer anoche sobre el caso de los menores y señaló que se investiga si son víctimas de maltrato infantil. Frente a los hechos, Ciudad de la Niñez y FE les brindó refugio e inició una carpeta de investigación. Por el momento, se informó que permanecerán bajo resguardo.

Por otra parte, también ayer la Fiscalía del Estado informó de la localización de tres jóvenes que desaparecieron el mismo día, y cuyo caso no está relacionado con el de los adolescentes. Ellos fueron encontrados también con vida y en buen estado de salud. Sobre el caso se detalló que estaban en Puerto Vallarta y que habrían acudido por voluntad propia.

Se trata de Ana Paola Inguanzo Cruz, Eric Ismael Veloz Mendoza, de 20 años y Fátima Sinaí Ramírez Hernández, de 16 años, cuyos familiares y vecinos encabezaron una marcha que bloqueó ambos sentidos de la avenida López Mateos Sur, a la altura del poblado Santa Ana Tepetitlán, con el propósito de protestar ante el aumento de desaparecidos en la zona.

Los manifestantes piden agentes viales y obras en la zona para reducir los accidentes y el caos en horas pico. ESPECIAL

CARRETERA A NOGALES

Marchan para exigir soluciones viales

Vecinos que se denominan en conjunto como la Puerta Poniente, marcharon ayer por la carretera a Nogales para exigir al Gobierno de Jalisco soluciones viales, ante el congestionamiento y los accidentes constantes, a consecuencia de la mala planificación de la infraestructura en la zona.

De acuerdo con la vocera, Gloria Sánchez, ahí se presentan por lo menos tres accidentes diarios detonando caos vial.

“No vamos a parar hasta que se haga una solución en esta carretera. Nosotros tomamos hasta dos horas diarias para llegar a Guadalajara, así es que tenemos varios puntos críticos en este lugar”.

Indicó que han pedido más obras y presencia de agentes viales durante cerca de ocho años, pero que ninguna de sus peticiones ha sido escuchada. Por eso la asociación se manifiesta una vez por mes.

La marcha de ayer fue la tercera que realizan desde el 24 de marzo pasado.

El principal conflicto, argumentan, es la inconsistencia de la jurisdicción de la vía, ya que por ser carretera federal, las autoridades estatales se deslindan.

“Somos tierra de nadie, aquí resulta que nos dijeron que no somos ni zapopanos ni jaliscienses, sino que somos de otro mundo. ¿Por qué? El camino si bien es federal, de todos modos nos cobran impuestos en Zapopan y en el Gobierno del Jalisco. Y éste último se lava las manos, dice que no puede intervenir porque es una zona federal. También nos contesta: ‘No tengo recursos y no puedo ir más allá de la acotamiento’. Pero ni acotamiento tenemos”, lamenta Gloria Sánchez.

De acuerdo con otros vecinos, la vialidad tiene varios puntos críticos cuando es la hora pico, pero entre los que más destacan están la zona de La Venta, la Zona Industrial y en la grapa ubicada cercana a Rancho Contento, donde reportan con frecuencia accidentes.

“En concreto, pedimos apoyo de la Policía Vial durante todo el día, que se habiliten calles (como Jilgueros, Ocampo y todas las aledañas). Solicitamos una veda en las construcciones de fraccionamientos y naves industriales hasta que esto se resuelva”.