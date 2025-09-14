Esta tarde, amigos y familiares de la artista plástica Francisca Arteaga Mendoza, ‘Frany’, se manifestaron en la Glorieta de las y los desaparecidos para exigir la localización de la joven, quien fue sustraída de una galería de arte en la colonia Revolución, en Guadalajara, el pasado 27 de agosto.

Los manifestantes denunciaron que no hay avances del caso a la fecha, por lo que pidieron a las autoridades intensificar su búsqueda y lograr su pronta localización. ‘Frany’ es pintora, tatuadora y maestra de dibujo para niños en la galería donde fue raptada por sujetos armados a bordo de camionetas.

Francisca tiene 35 años, es de tez morena y mide 1.65 metros. Tiene el cabello largo, lacio y castaño oscuro, es de complexión delgada y tiene tatuajes en un antebrazo. Los hechos ocurrieron en la calle Corregidora, entre Medrano y Aldama.

Junto con ella, el abogado Gustavo Torres Reyes y Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño también fueron raptados la misma noche en la galería. Coutiño, de 43 años, fue candidato independiente a la alcaldía de Cancún, Quintana Roo, en la pasada elección. Como señas particulares tiene varios tatuajes en el antebrazo derecho y en ambos muslos, así como una cicatriz en la pierna izquierda e injerto de piel en el pulgar de la mano derecha.

Gustavo, por su parte, tiene 42 años y una cicatriz en entre el rostro y cuello del lado izquierdo. Es de complexión robusta, tez morena y estatura de 1.65 metros. Vecinos de la colonia desconocen si hay más víctimas de la desaparición múltiple, declaró en días pasados la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas.

La Fiscalía del Estado también investiga la desaparición de Abraham Emmanuel Pacheco Partido, aunque a la fecha no se ha confirmado que su desaparición esté relacionada con el rapto de las tres víctimas. El joven de 31 años es conocido de Frany, Gustavo y Berzain; tiene pecas en el rostro y en los hombros, cabello largo y tez blanca. Fue visto por última vez el 30 de agosto pasado en la colonia Ponciano Arriaga, en Tlaquepaque.

