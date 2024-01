Oswaldo Javier Camarena, Tonatiuh Camarena, Ernesto Camarena y José de Jesús Camarena (quien iba muy enfermo debido a un padecimiento biliar), desaparecieron el 19 de diciembre de 2019.

Desde entonces su mamá María y su familia no han dejado de buscarlos ni de insistir a las autoridades por su localización. Organismos nacionales e internacionales se han sumado a la exigencia de justicia, y apenas hoy, después de poco más de cuatro años, las autoridades estatales informaron que llevaron a la cárcel a dos policías de Ocotlán, por su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes.

“Derivado de los trabajos ministeriales llevados a cabo por la Fiscalía del Estado (FE), a través de la Dirección General de Seguimiento a Procesos, se logró que un Tribunal Unitario dictara sentencia condenatoria ejemplar a los policías municipales Mario Ricardo O. y Alfonso A., por su responsabilidad plena en la desaparición de los hermanos Camarena, ocurrida en el municipio de Ocotlán”, aseveró la dependencia estatal a través de un comunicado.

Dijo, fueron encontrados culpables de los delitos de desaparición forzada de personas, por lo que fueron sentenciados a 102 años de prisión, “sin embargo, la ley especial de la materia establece que la pena no podrá ser mayor a 60 años”.

“Vale la pena señalar que el juicio se desarrolló durante siete días, en los cuales se llevaron a cabo los alegatos en los que esta representación social contó con 20 testigos y desahogó diversos testimoniales, además de que incorporó pruebas documentales, entre otros elementos que fueron determinantes para que el Juez Ricardo Ríos Bojórquez, titular del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, emitiera la presente resolución, por lo que también se reconoce su labor en la presente causa”, añadió la dependencia en el comunicado.

Recordó que los antecedentes del caso revelaron que los hermanos Oswaldo Javier, José de Jesús, Ernesto y Tonatiuh fueron vistos por última vez en la avenida Terranova del fraccionamiento que lleva el mismo nombre en el municipio de Ocotlán, cuando fueron interceptados por policías municipales el 19 de diciembre de 2019, quienes los detuvieron en el camino y se los llevaron sin causa justificada.

“Las investigaciones llevadas a cabo por la FE a través de su Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) pusieron en evidencia la participación de Mario Ricardo O. y Alfonso A., quienes en ese entonces se desempeñaban como miembros activos de la Comisaría de Seguridad Pública de Ocotlán, por lo que se solicitaron mandamientos judiciales en su contra”, dijo la dependencia.

Tras las indagatorias, añadió, se comprobó que Mario Ricardo O. fungía como comandante en turno y encargado responsable de las actividades que desarrollaban los elementos, entre ellos Alfonso A. y otros policías de línea, lo que facilitó la comisión de los delitos, por lo que, en abril del 2021, fueron detenidos por agentes investigadores, y al quedar a disposición del Juez de Control, los vinculó a proceso y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que se desahogaron las etapas procesales correspondientes.

“El pasado 9 de enero comenzó la audiencia de Juicio Oral que se prolongó durante varios días y en la que la que el juez emitió la sentencia condenatoria ya señalada, además de la destitución del cargo de policía, el pago de 91 mil 200 pesos por concepto de la reparación del daño e incidente de ejecución para la reparación del daño integral y 10 mil días de multa económica”, detalló la Fiscalía.

Sin embargo y aún cuando se emitieron estas dos sentencias, la familia Camarena aún no ha podido localizar a los cuatro jóvenes, puesto que los señalados como culpables desde el inicio del proceso penal se adjuntaron a su derecho de no hablar sobre el caso, y desde entonces no se sabe dónde se encuentran Oswaldo Javier, Tonatiuh, Ernesto y José de Jesús, que es lo que más desean la señora María y el resto de su familia.

“En ese contexto se destaca que prosiguen los operativos de gabinete y campo en coordinación con diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno para localizar a los hermanos Camarena. Además, se continuará trabajando hasta la captura del resto de los partícipes para presentarlos ante la autoridad judicial”, dijo la Fiscalía.

