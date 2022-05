Guadalupe pasa otro 10 de mayo con cinco hijos desaparecidos

Los hijos le dan sentido a que una madre pueda celebrar el 10 de mayo. Sin embargo, si le arrebatan a sus hijos no hay nada para celebrar. Así vivió el Día de las Madres María Guadalupe Camarena, a quien le han desaparecido a cinco de sus hijos. Hace dos años y cinco meses busca por sus propios medios a sus hijos Oswaldo Javier Ávalos Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena, Ernesto Padilla Camarena y José de Jesús Martínez Camarena. Y desde hace seis años hace lo mismo por su hija Lucero Ávalos Camarena.

“Es un infierno lo que uno vive, casi no duermo… y en los pocos ratos que duermo me pesa tanto despertarme otro día más sin mis hijos. Diario me levanto con una angustia en mi corazón”, contó la mujer.

Oswaldo Javier, Tonatiuh, Ernesto y José de Jesús (quien iba muy enfermo debido a un padecimiento biliar) desaparecieron el 19 de diciembre de 2019, cuando los cuatro hermanos fueron víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por cinco policías de Ocotlán, cuando se dirigían a buscar a una de sus primas. Entonces los jóvenes trataron de comunicarse con su familia, pero ya no se supo nada de ellos.

Por otra parte, Lucero desapareció el 6 de junio de 2016 a la edad de 26 años, mientras circulaba en la Carretera a Chapala y Periférico Sur.

“Es una angustia tener a mis hijos desaparecidos, sus hijos que ellos dejaron, son 12 niños a quienes les cambió la vida, nos hacen mucha falta, son cinco sillas vacías. Seguiré la búsqueda hasta encontrarlos. Yo les digo ‘hijos no tengan miedo, los voy a encontrar, y si no los encuentro, pues los voy a seguir, espérenme’, porque hasta donde pueda yo, hasta donde agote mi cansancio, hasta donde Dios diga que ya no me puedo mover los voy a seguir buscando”, aseguró María Guadalupe.

Por ello, pidió a las personas de Ocotlán y municipios cercanos, y a la ciudadanía en general, que en caso de tener cualquier información que pudiera ayudar a la localización de sus hijos hagan una llamada o algún reporte anónimo, pues a ella le importa más poder encontrar a sus cinco hijos que dar con los responsables.

Sigue #debateinformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Cómo celebró el Día de las Madres?

El pasado 22 de febrero llegó a Jalisco la primera brigada de madres buscadoras provenientes de Estados como Sonora, Querétaro, Ciudad de México, Michoacán y Puebla, quienes con sus manos se encargan de buscar a sus hijos en sitios donde la autoridad no se ha atrevido a emprender su labor.

En la manifestación para pedir que regresen las personas desaparecidas, María Estela Melgoza Ramírez, de Arandas Jalisco, contó que busca a su hijo Vicente Rodríguez Melgoza, y a su sobrino Raúl Hernández García.

“Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta, seguimos de pie en la búsqueda, hasta encontrarlos, este día son muchos sentimientos encontrados, en mi caso tengo más hijos, quiero estar allá, pero también quiero estar acá”.

Hace un mes, Piedad Brambila Ruiz falleció de un infarto. Este es el primer 10 de mayo que su hija Raquel la visita en el panteón donde fue enterrada después de pasar cada Día de las Madres en su casa. Solía ser alegre, le gustaba la música, pasear e ir a fiestas, pero lo que Raquel más recuerda es el apoyo que le dio desde que supo que tenía insuficiencia renal, diabetes e hipertensión.

“Para mí siempre fue buena. Cuando la necesitaba siempre estaba, siempre me apoyó en mi enfermedad y me ayudó”, compartió mientras acomodaba una cartulina en la tumba de su mamá. En este día a Raquel la invadieron las emociones, pues cada año la esperaba para festejar juntas.

“Yo le dije que mientras viviera siempre la iba a visitar y aquí estoy. Vengo con mucho amor, con el alma derrotada, pero con mucho amor. La extraño y me hace mucha falta, pero aquí voy a estar mientras Dios me dé fuerzas y vida”, expresó entre lágrimas.

En el Panteón Guadalajara, las mamás, abuelas y suegras son visitadas y recordadas. Como Gloria Miranda, quien murió hace 17 años y a quien su nuera, Paola Solís, visita en fechas especiales y adorna su tumba. Además, en casa le rezan un rosario.

Gloria era una persona alegre, a quien le gustaba bailar y escuchar a Javier Solís y José Alfredo Jiménez y así es recordada. “Era una persona muy buena conmigo y como a mi hijo no le tocó conocerla, trato de traerlo y decirle cómo era ella para que la conozca”, dijo.

El Gobierno de Guadalajara informó que en el operativo desplegado del 7 al 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres, se registró la asistencia de 88 mil 129 visitantes en los cinco cementerios municipales: Panteón Guadalajara, Mezquitán, San Andrés, San Joaquín y Jardín.

Colectivos de personas desaparecidas reclaman que sus seres queridos regresen a casa. EL INFORMADOR/ G. Gallo



“Búsquedas simuladas”



El 6 de enero de 2021 el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió cuatro acciones urgentes para exigir al Estado mexicano que encuentre a Oswaldo Javier Ávalos Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena, Ernesto Padilla Camarena y José de Jesús Martínez Camarena, desaparecidos desde el 19 de diciembre de 2019.



Entre ellas, la señora María Guadalupe Camarena contó que está la petición de emprender, por lo menos una vez al mes, búsquedas en campo para encontrar indicios que lleven a su localización; sin embargo, para la madre de estos cuatro hermanos, hasta ahora las acciones han sido simuladas, pues son llevadas a cabo en lugares que no tienen que ver con las indagatorias.



“Para mí sólo son búsquedas simuladas, porque en realidad no tenemos comunicación con el Ministerio Público de por qué se hacen en esos lugares, de repente nos avisa Comisión de Búsqueda que mañana vamos a tener búsqueda, pero nosotros no sabemos nada.

Nosotros tenemos puntos donde concuerdan las líneas de los celulares de mis hijos, porque hay puntos muy importantes, pero no nos hacen caso de seguir esas líneas”, contó la mujer.

Por ello, dijo que en los próximos días sostendrán una junta con la fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, con el fin de solicitarle que rinda cuentas sobre dichas búsquedas, y que consideren los puntos que las madres han identificado.



“A esta última búsqueda que nos tocó decidimos ya no ir, porque sentimos que nada más es para decir que están haciendo su trabajo frente a las cuatro acciones urgentes que les ordenó la ONU, pero así no queremos, porque lo más importante es seguir una línea para encontrarlos a ellos, si no la seguimos ¿cómo los vamos a encontrar? Es una tristeza, una angustia, nos están victimizando”, contó la mujer.

Habitantes también acuden al cementerio en el dia de las madres, en memoria de los que ya no están. EL INFORMADOR/ J. Camacho

Recuerdan a los que ya no están

Los hijos le dan sentido a que una madre pueda celebrar el 10 de mayo. Sin embargo, si le arrebatan a sus hijos no hay nada para celebrar. Así vivió el Día de las Madres María Guadalupe Camarena, a quien le han desaparecido a cinco de sus hijos. Hace dos años y cinco meses busca por sus propios medios a sus hijos Oswaldo Javier Ávalos Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena, Ernesto Padilla Camarena y José de Jesús Martínez Camarena. Y desde hace seis años hace lo mismo por su hija Lucero Ávalos Camarena.

“Es un infierno lo que uno vive, casi no duermo… y en los pocos ratos que duermo me pesa tanto despertarme otro día más sin mis hijos. Diario me levanto con una angustia en mi corazón”, contó la mujer.



Oswaldo Javier, Tonatiuh, Ernesto y José de Jesús (quien iba muy enfermo debido a un padecimiento biliar) desaparecieron el 19 de diciembre de 2019, cuando los cuatro hermanos fueron víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por cinco policías de Ocotlán, cuando se dirigían a buscar a una de sus primas. Entonces los jóvenes trataron de comunicarse con su familia, pero ya no se supo nada de ellos.



Por otra parte, Lucero desapareció el 6 de junio de 2016 a la edad de 26 años, mientras circulaba en la Carretera a Chapala y Periférico Sur.

“Es una angustia tener a mis hijos desaparecidos, sus hijos que ellos dejaron, son 12 niños a quienes les cambió la vida, nos hacen mucha falta, son cinco sillas vacías. Seguiré la búsqueda hasta encontrarlos.

Yo les digo ‘hijos no tengan miedo, los voy a encontrar, y si no los encuentro, pues los voy a seguir, espérenme’, porque hasta donde pueda yo, hasta donde agote mi cansancio, hasta donde Dios diga que ya no me puedo mover los voy a seguir buscando”, aseguró María Guadalupe.



Por ello, pidió a las personas de Ocotlán y municipios cercanos, y a la ciudadanía en general, que en caso de tener cualquier información que pudiera ayudar a la localización de sus hijos hagan una llamada o algún reporte anónimo, pues a ella le importa más poder encontrar a sus cinco hijos que dar con los responsables.