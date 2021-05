Denuncian abuso sexual por parte de funcionario de Sayula

Las paritaristas, red de mujeres candidatas de Jalisco, denunció este martes el presunto abuso sexual de una candidata a un puesto de elección popular cometida por un supuesto trabajador del ayuntamiento de Sayula, contra quien ya hay una denuncia abierta bajo el número 570/2021.

Nancy Castañeda, vocera de Las Paritaristas, explicó que los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo durante el evento en el cual Óscar Daniel Carrión pidió licencia a su cargo en busca de la elección.

Ahí, dijo, el agresor identificado como Agustín Velázquez Alcalá, quien presuntamente es secretario particular del alcalde interino, aprovechó para drogar a una de las empleadas del Centro de Erradicación de Conductas Violentas contra las Mujeres (Cecovim) y abusó sexualmente de ella, además de que también dio estupefacientes a otra mujer más.

“Al ser ellos mismos quienes abusan de ella, las llevan a Ciudad Guzmán y ahí las dejan. Se hace una carpeta de investigación y las amenazan para que no fueran a decir que había funcionarios públicos”, explicó la vocera.

Luego de esto y de que los peritajes dieran positivo al abuso de la candidata, de quien prefirieron reservarse el nombre, dijo, la Fiscalía Estatal ordenó que los servidores públicos involucrados acudieran a declarar para sumar las entrevistas a las indagatorias, sin embargo, dijo la vocera, esto no ocurrió sino hasta un segundo requerimiento, en el cual dijeron desconocer a la víctima y su agresor. “No es posible que digan que no la conocían a ella si había sido contratada para llevar a cabo las actividades del Cecovim”, dijo Castañeda.

Las paritaristas también señalaron al alcalde con licencia Daniel Carrión y al alcalde interino Víctor Cerón, “por solapar al violador”. Al respecto, Carrión Calvario aseguró que Velázquez Alcalá no había laborado en la alcaldía, por lo menos hasta que él dejó el cargo y que incluso, lo desconocía, sin embargo, aseguró que está en disposición de aportar la información necesaria para el desahogo de las investigaciones.

Por estas acciones Las Paritaristas realizaron durante la mañana de este martes la clausura simbólica del cabildo de Sayula, a fin de visibilizar lo ocurrido, pese a que, aseguró la vocera, se les amenazó para que no lo hicieran. “No se puede jugar con la agenda de género, jugar que eres pro y que al mismo tiempo se solape a los agresores. N podemos hacer como que no pasa en un municipio solo porque hay un proceso electoral, porque la justicia no debería de depender de las agendas de quienes nos gobiernan”, lamentó la vocera.

LS