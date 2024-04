Caso Kalimba pone a María León, entre la espada y la pared

La cantante y actriz, María León, quien es amiga cercana a Kalimba, dio su postura sobre la situación por la que pasa el cantante y aseguró que se encuentra entre la espada y la pared, ya que es amiga de ambos -Kalimba y Melissa Galindo-.

Recientemente, la exvocalista de Playa Limbo fue captada en el aeropuerto por diversos medios de comunicación, quienes aprovecharon para preguntarle su opinión sobre el complicado proceso que está atravesando su colega del musical “Vaselina”.

“Es bien complicado opinar sobre ese tema. A Kalimba lo quiero muchísimo. Somos compañeros de trabajo, somos amigos. Lo único que pido es que se haga justicia. Sí (sin importar quién sea culpable)”.

La también actriz de teatro reiteró que sólo las autoridades pertinentes tienen la facultad de determinar si el intérprete de “Tocando fondo” es culpable o no. También aclaró que no está muy al pendiente del caso, pues ha estado ocupada en sus proyectos.

“Yo le mando mi cariño porque es mi compañero de trabajo, es mi amigo. A Meli también. Es una cosa complicada para los dos. Hacemos lo que nos toca, que es estar aquí. Lo único que te puedo decir es que se haga justicia”.

María comentó que no ha tenido comunicación con Kalimba y mencionó que, en la nueva temporada de “Vaselina”, obra en la que ambos participan, el cantante estaría alternando funciones con Jorge Blanco.

No obstante, aclaró que esta decisión no está relacionada con su situación legal: “No (lo suspendieron). Él tiene su gira en Estados Unidos. Ya estaba el lugar de Jorge Blanco porque Kalimba se iba a ir. No está suspendido, él sigue contemplado”, señaló.

Para finalizar, sostuvo que, al menos en su experiencia, el cantante no la ha acosado ni a ella o a otras compañeras del elenco de la puesta en escena.

¿De qué acusa Melissa Galindo a Kalimba?

La cantante, bailarina y conductora mexicana Melissa Galindo destapó hace un año el abuso sexual que vivió con Kalimba tres años atrás, es decir, en 2021, cuando ambos estaban en una fiesta y sucedieron cosas que la dejaron paralizada en el momento y que después decidió asesorarse legalmente y exponer su caso.

A un año de este momento, el intérprete de “No me quiero enamorar” fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual agravado con violencia después de más de seis horas de audiencia en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.

El artista de 41 años y padre de dos hijos llevará su caso en libertad, ya que la parte acusadora no solicitó la medida de prisión preventiva, el juez concedió un plazo de seis meses para ampliar las investigaciones.