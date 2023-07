Aunque actualmente en Jalisco solamente se ha detectado el serotipo de dengue DENV-2, en el país están circulando los serotipos DENV-1, DENV-3 y DENV-4, por lo que una persona se puede infectar más de una vez ya que la inmunidad solamente sirve para un tipo de dengue, explicó Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ).

“La situación epidemiológica que está guardando el dengue en la Américas y en el país, es que tenemos la circulación simultánea de los cuatro serotipos en algunos Estados vecinos, los flujos migratorios, comportamiento cíclico de la enfermedad, cambio climático, y baja apertura de casas para ser intervenidas por los brigadistas”.

A nivel nacional prevalece el serotipo 3 del dengue que es más agresivo que los serotipos más comunes, pues la gente tiene hemorragias y es más letal, aunque es curable si es atendido a tiempo.

Recordó que en ante la llegada de la temporada de lluvias 2023, existirán condiciones climáticas que favorecerán la proliferación del mosquito, ya que en México hay un incremento de casos de dengue en Quintana Roo, Yucatán, Colima, Tabasco, Morelos, Guerrero y Veracruz, donde el sureste es la región más afectada por dengue con signos de alarma.

Por ese motivo alertó que “no debemos bajar la guardia y pensar que porque vamos bien vamos a aflojar y por el contrario, es el momento de intensificar acciones dado el temporal y la situación de calor que estamos viviendo”.

Agregó que se ha tenido la notificación de mil 354 casos probables en lo que va del año, pero solamente ocho contagios confirmados hasta la semana epidemiológica 25, que es del 18 al 24 de junio de 2023.

Por su parte, María Isabel Higuera Torres, coordinadora estatal de Vectores y Zoonosis de la SSJ, recalcó que este año han realizado acciones preventivas en 410 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en 93 municipios del Estado.

“El 60% de los casos se pueden dar en colonias donde hemos tenido brote, quizá no se duplican las colonias, pero sí los casos. Anteriormente cada tres o cuatro años tenías brote, pero por la circulación de cuatro serotipos en el país, te puedo decir que las colonias que hubo brote del tipo uno y dos, no nos van a dar problema para esos serotipos, pero quizá hay colonias donde no se han enfermado personas de esos tipos, y esas van a tener más casos”.

Los síntomas

Fiebre elevada (40 °C/104 °F)

Dolor de cabeza muy intenso

Dolor detrás de los ojos

Dolores musculares y articulares

Náuseas

Vómitos

Agrandamiento de ganglios linfáticos

Sarpullido

Los síntomas del dengue grave:

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes

Respiración acelerada

Hemorragias en las encías o la nariz

Cansancio

Agitación

Vómitos o heces con sangre

Sed intensa

Piel pálida y fría

Debilidad general

