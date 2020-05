De cara a temporal de lluvias, indigentes usan puente en canal como su hogar

Debajo del cruce de la calle Alberta y Avenida Patria, en Zapopan, esta un canal que mantiene en cauce el Río Atemajac. Ahí, se encuentra un puente en donde Alejandro, Juan, Felipe, Polo y su mascota Bonifacio para resguardarse del calor y la intemperie.



Con cortinas, sabanas y cartones idearon un espacio para poder descansar, pero temen que su hogar tendrá que dejar de serlo. “Estamos preparando nuestro plan de salida, porque ya vienen las lluvias” platicó Juan.

EL INFORMADOR / G. Gallo

Cada temporal de lluvias el canal del Río Atemajac (ubicado en la Avenida Patria) eleva sus niveles de agua hasta llegar al límite del paso peatonal o incluso inundar el tránsito vehicular.

Luis Valdivia Ornelas, académico de la Universidad de Guadalajara comentó que un estudio elaborado hace 10 años estimaba que el canal se inundaba una o dos veces, pero ahora puede inundarse hasta siete veces durante la temporada de lluvia.

Ante lo inminente, el grupo sabe que tiene que irse “hacia el centro de Zapopan o algún otro lugar y buscar alguna cochera o baldío que tenga manera de resguardarnos del frío y la lluvia”.

Pero salir de su refugio implica una serie de peligros. “Muchas veces los policías que nos ven en una cochera o en un baldío nos mueven, nos revisan y hasta nos acusan de cosas que ni hicimos, porque la gente que roba se va del lugar y nosotros andamos por ahí sin saber”.

EL INFORMADOR / G. Gallo

Otra de las causas por las que no les gusta moverse, es que “con el tiempo te van a ubicando y te traen ropa que ya no usan, que una cobija y cosas pues. La comida esa ya no nos llega, porque como algunos esculcan las bolsas de basura y dejan todo feo, luego la gente ya no la tira en el bote, la tira por el desagüe”.

Durante estos días permanecen en alerta, pues hace una semana personal del Ayuntamiento de Zapopan acudió al sitio para limpiar el canal y con ello evitar que colapse en tiempo de lluvias, pero a su vez les exigen que se retiren.

Alejandro, Juan, Felipe, Polo y Bonifacio, y también una media docena de indigentes que viven en los alrededores del puente pasaron a retirarse, pero regresaron porque esperan acercarse más al temporal de lluvias pues “cuando se sale de aquí todavía se batalla más”.

LS