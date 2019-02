Propone diputado "adelgazar" Tribunal Electoral del Estado

Con la intención de reducir el costo del Tribunal Electoral del Estado (Triejal), el diputado Ricardo Rodríguez, presentó iniciativa de reforma constitucional para disminuir, de cinco a tres, el número de magistrados que integran el Tribunal. El legislador comentó que en la mayoría de los estados del país estos organismos operan sólo con tres juzgadores. Explicó que al reducirse el número de magistrados también se recortaría al personal que tienen asignados.

El diputado planteó que la reducción de espacios no implicaría pago de retiro o indemnización a los juzgadores, pues aprovecharía que en octubre próximo vence el nombramiento de Rodrigo Trujillo Moreno y José de Jesús Ángulo Aguirre. Planteó que se ahorrarían alrededor de cinco millones de pesos al año, sólo de sueldos y prestaciones de los magistrados

"En el caso de los dos magistrados que van a salir la Constitución contempla que no existe la posibilidad de reelección, es decir que los dos que estarían saliendo no tendrían violado ningún derecho de reelegirse, sencillamente terminarían su periodo como está contemplado y no se nombraría a los dos nuevos", abundó.

Sobre la solicitud de una ampliación presupuestal que hizo el Triejal, el diputado reiteró que podría darse, únicamente si son recursos para cubrir la liquidación de personal.

LS