De acuerdo con la Secretaría de Transporte (Setran), en Jalisco hay 168 mil motociclistas con licencia vigente. Sin embargo, en el padrón vehicular estatal están registradas más de 977 mil motocicletas , según datos de la Secretaría de Hacienda obtenidos vía transparencia.

En este sentido, expertos en movilidad señalan que debe cumplirse la ley y sancionarse a los motociclistas que no acaten los lineamientos establecidos, entre ellos, contar con licencia de conducir vigente .

Por ejemplo, Rafael González Bravo, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en movilidad, consideró que la autoridad debe ser más estricta en la exigencia de licencias y, al mismo tiempo, facilitar campañas de concientización para que más motociclistas accedan a este documento.

“Tenemos que ser más exigentes y hacer campañas para que cada vez más personas cuenten con licencia para su motocicleta. Se debe buscar en diferentes puntos de la ciudad y en los municipios que las personas puedan obtener sus licencias de manejo”, señaló.

Luis Carlos Ramos, director del Centro de Movilidad y Seguridad Vial (Cemovial), atribuyó la falta de licencias a la escasa aplicación de sanciones y a deficiencias en el proceso de evaluación para obtenerla.

“La forma de evaluación para sacar la licencia es prácticamente nula para los motociclistas. No hay una prueba específica; aplican la misma que para conductores de autos. Además, como no se les multa, tengan o no licencia, muchos ven este trámite como un gasto innecesario”, explicó.

Los especialistas advierten que, además del riesgo vial, no contar con licencia conlleva sanciones: las multas por conducir sin este documento van de los mil 085.7 a los 3 mil 257.1 pesos, según el caso. Además, el vehículo puede ser enviado al corralón y el seguro podría no hacerse válido en caso de accidente .

También detectan otras faltas frecuentes entre los motociclistas, como circular sin casco, no portar placas o hacerlo entre carriles, lo que incrementa los riesgos tanto para ellos como para otros usuarios de la vía.

