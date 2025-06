¿Cuántas motos circulando hay en Jalisco?

La motocicleta se ha convertido en un medio de transporte preponderante en Jalisco y las cifras de las unidade que circulan han impuesto récord.

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco confirma que entre los años 2010 y 2025, las motos aumentaron más de cinco veces , principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Lagos de Moreno. Ya son un millón de unidades en el Estado .

Luis Nazario Ramírez, especialista en movilidad, consideró que, debido a su crecimiento desmedido, estas unidades se han convertido en una plaga porque están fuera de control. “Las motocicletas toman carriles que no existen y circulan entre los coches, por eso toman este mote de plaga. No están controladas”. Criticó que invadan espacios para peatones y que no porten el equipo de seguridad, como el casco o un chaleco reflejante.

Ante las facilidades para adquirir las motos, con créditos accesibles y con pocos documentos personales, el Gobierno de Jalisco impulsa reformas que emitan sanciones a los vendedores que, “de manera irresponsable”, las ofrecen sin cumplir con los requisitos estipulados en la Ley de Movilidad. Con ello se busca obligar a las empresas a cumplir con el emplacamiento y su registro en el padrón vehicular; es decir, una moto no saldrá de la tienda sin estos documentos, indicó el secretario Luis García Sotelo. “El responsable solidario será el vendedor… y su servicio estaría implicando que se asegure, empadrone y emplaque, que se pague todo el tema fiscal. Y luego que se pueda entregar la moto”.

Hay comercios que brindan mayores facilidades para la compra. Uno de éstos se ubica en el Centro de Guadalajara, donde solo se requiere la identificación oficial, un número telefónico y un correo electrónico para brindar un plan de financiamiento.

Ismael, interesado en comprar una moto con un crédito bancario, acudió al comercio en referencia para solicitar información y le ofrecieron un plan de financiamiento a tres años por 37 mil pesos, con un pago mínimo de enganche. La moto fue entregada sin placas y sin que se exigiera la licencia de conducir.

Luis García no descarta que pudiera buscarse un método en conjunto con autoridades de movilidad para que los vendedores exijan la licencia de conducir, cursos de manejo y casco certificado. Luis Nazario Ramírez propone el uso de cámaras y fotoinfracción para detectar placas y sancionar conductas indebidas. También restringir motocicletas de bajo cilindraje en vías de alta velocidad.

