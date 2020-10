Coronavirus en Jalisco: Inminente, activación de botón para el viernes

Los dos indicadores considerados para la activación del botón de emergencia por COVID-19 llegaron a un punto crítico esta semana en Jalisco.

La tasa de contagios por cada millón de habitantes pasó de 364.2 a 396.7, cuando el límite es 400.

La ocupación hospitalaria alcanzó 24.4% (668 pacientes); la semana pasada era de 20.7 por ciento.

“No pasamos el límite, pero es evidente que lo haremos la semana próxima (esta semana) porque la tendencia no se ha podido revertir. La aplicación del botón de emergencia es inminente y hay que estar preparados”, comentó el gobernador.

El mandatario detalló que harán otra medición y el miércoles por la mañana avisarán si se aplican las nuevas medidas a partir del próximo viernes 30 de octubre.

Recordó que, cuando se active el botón, la finalidad es que la gente permanezca en casa el mayor tiempo posible durante 14 días de restricciones y luego de ese periodo se evalúen los resultados.

“Si el viernes inicia la aplicación del botón no vamos a dejar de trabajar, no vamos a parar nuestra economía, no tenemos por qué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia de que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta”.

Durante esas dos semanas se suspenderían todas las actividades de las 19:00 a las 06:00 horas de lunes a viernes y todo el día los fines de semana, exceptuando sólo el sector industrial, así como farmacias, tiendas de abarrotes y de conveniencia, supermercados y gasolineras que también continuarían abiertas en ese horario. El resto del día funcionarían los comercios bajo los protocolos sanitarios.

Respecto al transporte público, los camiones y taxis de plataforma tampoco podrán prestar el servicio a partir de las 20:00 horas.

Se recalcó que no será un toque de queda, pues los restaurantes y otros negocios podrán vender bajo pedidos a domicilio.

En Puerto Vallarta la suspensión será sólo nocturna y no aplicaría los fines de semana.

Ayer se registraron 847 contagios nuevos en Jalisco. El acumulado estatal de casos es de 88 mil 168. También se sumaron otras 30 muertes, dando un total de tres mil 887 fallecimientos.

