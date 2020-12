Coronavirus: Norma duerme afuera de la clínica 110 mientras su esposo espera resultados

La clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue reconvertida para tratar a pacientes con COVID-19, pero también, sus alrededores sirven como una especie de hotel para quienes viven lejos y tienen que estar pendiente de sus familiares, como Norma.

Este miércoles por la mañana trasladaron a su esposo de un hospital en Las Águilas a la 110 por ser sospechoso de portar el virus. Una vez aquí, le informaron que tendría que esperar los resultados al menos tres días. Así que, para estar al pendiente, tuvo que quedarse a dormir en el lugar.

“Vivo hasta Arenales Tapatíos y me deja un camión, pero hago mucho tiempo de traslado y si necesita algo, ¿qué hace?”, dijo.

A Angélica le pasó lo mismo, pues su mamá ingresó por sospechas hace tres días, y el primer día también se tuvo que quedar, pese a vivir a 10 minutos de la clínica.

“¿Por qué no se ponen a pensar en quienes nos quedamos afuera? Hace mucho frío ahorita y no nos ayudan nada”, compartió.

Además, señaló que por la saturación que hay, los médicos no les dan la atención que requieren.

“Un médico en el elevador dijo que ya estaba hasta el tope, que no está bajando, y a nosotros no nos dan bien la información sobre nuestro paciente. El día que traje a mi mamá le tuve que decir que anotara lo que le dió. Por eso pasan las cosas y accidentes de suministrar medicamentos diferentes, porque no se concentran en una persona. Yo entiendo, pero pues qué hacemos”, compartió.

En el lugar, según la Secretaría de Salud Federal (SSa), la ocupación ha ido en aumento desde el 13 de diciembre, cuando estaba a 59% de su límite. Hasta el último reporte, del 16 de diciembre, tenía 67 por ciento.

En Jalisco, hasta ayer en la noche, la Secretaría de Salud estatal reportó 907 casos y 31 muertes más por COVID-19.

