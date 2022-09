Coparmex: Preocupa a la Conferación aumento del robo a negocio

El robo a negocio en México se ha incrementado 31.8% en lo que va de la actual administración federal, advierte el Monitor de Seguridad elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia en Coparmex, informó que suman 359 mil 438 carpetas de investigación durante los primeros 44 meses de la administración federal, precisó que se debe considerar que hay 93.2% de cifra negra, es decir los hechos que no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Calificó como preocupante que 47% de los robos a negocios fueron con violencia.

Este año, en promedio se abren 232 carpetas de investigación por robo a negocio al día, en el periodo de enero a julio.

En el caso de Jalisco, el Monitor de Coparmex lo ubica en el lugar 15 por el número de carpetas de investigación abiertas por cada 10 mil unidades económicas. A nivel estatal las investigaciones por robo a negocio, de enero a julio de este año, disminuyeron 31% al pasar de cuatro mil 648 a tres mil 218 carpetas iniciadas

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, calificó como preocupantes los resultados arrojados por el estudio. Subrayó el alto nivel de la cifra negra de los delitos no denunciados.

“Quiere decir entonces que las víctimas del delito son muchas más, que hay una subestimación de las cifras oficiales y que la inseguridad está realmente en niveles que deben preocuparnos y ocuparnos a todos”, precisó.

Sobre el paquete presupuestal 2023, el líder empresarial consideró que es poco realista porque estima un crecimiento poco probable que se presente y porque no está apegado a la realidad que enfrenta el país con problemas como la inseguridad. Explicó que, aunque el gasto en seguridad aumenta, se concentra en la Secretaría de la Defensa Nacional y no se incluye en las prioridades fortalecer a las policías estatales y municipales. Reiteró que es preocupante la apuesta por la militarización del as fuerzas policiales

La Coparmex formuló propuestas de política pública como acelerar la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. La profesionalización, capacitación, equipamiento y robustecimiento de los agentes de los Ministerios Públicos. Incrementar los recursos destinados a las corporaciones policiacas municipales. Redirigir los esfuerzos y recursos policiales a los cuadrantes en donde hay mayor robo a negocio. Trabajar en conjunto entre sociedad y gobierno para establecer mecanismos de llamado de auxilio para atender los robos a negocios, como el WhatsApp.

Al sector empresarial le recomendaron fortalecer la denuncia ante el Ministerio Público e implementar medidas disuasivas de seguridad en los negocios como alarmas o cámaras de videovigilancia. También aplicar medidas de prevención como tratar de estar siempre acompañado en el negocio, procurar pagar los salarios en horarios y días distintos, retirar el dinero de las cajas, mantener en ellas sólo lo necesario.

La Coparmex informó que las pérdidas reportadas por las empresas debido al robo a negocios ascendieron a los 226 mil millones de pesos, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020.

JM