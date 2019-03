Convierten en tiraderos hasta pasos a desnivel

Los paisajes repletos de basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) están incluso en los pasos a desnivel.

Bolsas, plásticos, desechables, autopartes y hasta llantas pueden apreciarse en el interior del paso vehicular de López Mateos, a la altura de Las Rosas.

Los bultos llevan allí el tiempo suficiente para quedar cubiertos por densas capas de polvo y hojarasca.

El Ayuntamiento tapatío defendió que limpia este espacio cada dos semanas. Indicó que en cada intervención extrae de 500 a 700 kilos de desechos.

Sin embargo, se observaron imágenes similares en los túneles de Avenida Vallarta, a la altura de Ciudad Granja (aunque con una menor cantidad de residuos), y López Mateos, desde Circunvalación.

Les hemos dicho que no lo hagan, pero se molestan; se les hace fácil. Basta con que la primera persona tire algo para que las demás vean y vengan a tirar más basura". Juan Pérez, vecino de Santa Margarita.

También son comunes en cientos de esquinas de la ciudad que se han convertido en un muladar.

Una de ellas se encuentra en el cruce de las calles Opochtli y Atemoztli, en la Colonia Nueva España, de Tlaquepaque. A un costado de un tiradero clandestino de escombro y cristales, hay ramas, colchones, muebles, cobijas y otros enseres que invaden un carril y entorpecen la circulación.

Otra se ubica en la intersección de Coronel Calderón y Juan Álvarez, en la Colonia El Retiro, de Guadalajara. Allí los vecinos dejan basura, ropa y hasta muebles.

De acuerdo con Carlos Sánchez, habitante de la zona, el sitio se convierte en un problema para los peatones.

“Por esta cuadra (Coronel Calderón) viven unas personas invidentes. Para ellas es muy complicado porque a veces les tiran muebles y se tienen que bajar; también es un problema para las personas enfermas que visitan el Hospital Civil”, expresó.

Zapopan no es la excepción. Entre el Periférico Norte y la calle Santa Martha, en la Colonia Santa Margarita, la esquina es un tiradero de escombro, llantas y ramas.

José Pérez, quien vive en la zona, comentó que esto se ha repetido “por años”. Dijo que aunque el Ayuntamiento acude a limpiar al menos tres veces al año, el lugar vuelve a llenarse de desperdicios casi de inmediato.

Durante un recorrido, un hombre llegó a ese lugar con un diablito y arrojó dos bolsas grandes con escombro. Al verse descubierto, huyó.

Se imponen reto: limpiar una casa abandonada

Una publicación en redes sociales motivó a los ciudadanos a limpiar la casa abandonada; un “inquilino” incluso les ayudó a hacerlo. ESPECIAL

Como parte de un reto (también conocido como “challenge” en las redes sociales), los trabajadores de un restaurante de costillas de la Colonia Americana se organizaron para limpiar la casa abandonada ubicada en el cruce de Ramós Millán e Hidalgo, aprovechando la cercanía al establecimiento.

Según Indira García, una de las trabajadoras, todo comenzó a partir de una publicación que uno de sus compañeros vio en internet. Esta motivaba a las personas a recoger basura de algún punto, subiendo dos imágenes: una de cómo lucía antes y cómo quedó después.

El grupo creyó que sería una buena idea sumarse al “challenge”, pues así ayudarían a mejorar el espacio por el cual pasaban todos los días. Así, se armaron con escobas, costales y palas y usaron su día de descanso para acudir a la finca, la cual suele ser habitada por personas en situación de calle.

Allí conocieron a Charly, uno de los “inquilinos” del domicilio. Le contaron sobre su iniciativa y él no sólo se mostró gustoso de que lo ayudaran; incluso se sumó.

Indira contó que, al llegar, los jóvenes no sabían por dónde comenzar, pues adentro de la casa había “albercas” de basura que “no se podían barrer”. Recordó que, por el descuido en el que se encontraba, las personas temían caminar por afuera del lugar.

Todos se pusieron guantes, tomaron sus “herramientas” y se pusieron a limpiar. Trabajaron por cerca de cinco horas, consiguiendo reunir alrededor de 70 costales de basura, maleza, escombros e incluso animales muertos. De acuerdo con Indira, al terminar, Charly se mostró agradecido de la ayuda y se comprometió a mantener limpio con apoyo de sus compañeros.

“Lo hicimos sin esperar nada a cambio. ¿A quién no le gusta tener su casa limpia? Ahora quienes caminamos por el lugar lo hacemos más tranquilos porque ya no se ve tan feo a pesar de estar abandonado. En lo personal, a mí me gusta este tipo de retos que nos ayudan y nos conectan para hacer cosas que benefician a todos”, dijo Indira.

Mientras México se “ahoga”, Noruega importa

Así luce el Periférico Norte, a la altura de la Avenida Acueducto, en Zapopan. EL INFORMADOR / A. Navarro

Mientras México no sabe qué hacer con las más de 80 mil toneladas de desperdicios que genera a diario, países del primer mundo como Noruega necesitan importarla para generar energía con ella.

De acuerdo con el informe 2018 del Banco Mundial, México es el primer país generador de basura en América Latina. Y Jalisco, siguiendo la lógica del país, aún no logra aterrizar su estrategia para comenzar a revertir el problema, pues aunque hay gente y autoridades que se esfuerzan por separar su basura, e incluso se instalaron los llamados “Puntos Limpios” con el mismo objetivo, al final los ciudadanos mezclan todos los residuos en los colectores.

En contraparte, Noruega superó su capacidad para procesar los residuos que producen sus 1.4 millones de habitantes y, desde 2009, importa desechos de otros países para alimentar las plantas que generan calefacción y electricidad. Además, en Suecia se recicla 99% de la basura para producir energía y aquel Gobierno busca convertirse en el primer país en llegar al margen cero.

Mientras esos países usan la basura para generar energía, México está “ahogado” en ella por la prácticamente nula separación y las insuficientes plantas de reciclaje.

A nivel mundial, Costa Rica es el tercer país más limpio, pues basa su economía en una robusta industria ecoturística.

Guatemala es el país de Latinoamérica que menos residuos produce. Sin embargo, la región sigue en el sótano del reciclaje, pues sólo reutiliza 4.5% de su basura, mientras el promedio en el planeta es de 13.5 por ciento.